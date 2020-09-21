Компания Apple запустила в России программу AppleCare+, которая включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание гаджетов. При покупке большей части устройств Apple предоставляется ограниченная гарантия и до 90 дней бесплатной поддержки. Приобрести программу AppleCare+ можно в том случае, если устройство отвечает соответствующим её требованиям, опубликованным на сайте.
Стоимость программы зависит от конкретного устройства. Например, для iPhone она составляет от 7 990 до 20 990 рублей в зависимости от модели.
- Международное покрытие: устройство, купленное в России, можно обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.
- Услуга Express Replacement для владельцев iPhone: в случае, например, механического повреждения можно обратиться на горячую линию Apple по телефону 8 (800) 333-51-73, где будет предложено подменное устройство на период ремонта.
- До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства, включая разбитый экран.
- Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе.
- Любое поврежденное устройство, включая Mac, можно отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России.
- Помимо гарантийного обслуживания, пользователям обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple.
Программа Apple Care+ распространяется на все устройства Apple, официально продающиеся в России: iPhone, iPad (включая Apple Pencil и клавиатуру), Mac, iPod (включая наушники и USB-кабель), Apple Watch (включая магнитное зарядное устройство), наушники AirPods и Beats.
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Меня например пункт Подробнее об AppleCare+ отправляет на Страница не найдена😁