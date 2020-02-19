Нет сомнений, что главный герой серии «Джон Уик», роль которого исполнил Киану Ривз, очень сильно любил свою собаку. Помимо этого, есть вещь, которую наёмник ценил не менее пса — это его автомобиль. Благодаря компании Classic Restorations у вас теперь появилась возможность завладеть таким же. Речь о Ford Mustang Mach 1.



Мастерская в Оклахоме изготовила точную копию «Мустанга» Джона Уика, получившую символичное название «Hitman». Автомобиль берет своё начало с классического кузова 1969-79 годов и оснащается мощным 5-литровым двигателем Coyote V8, который в своей топовой комплектации может похвастаться мощностью в 1000 лошадиных сил. Помимо этого, «Мустанг» оборудован подвесками coilover и трансмиссией Tremec доступной в ручном или автоматическом режиме.













Для фанатов Джона Уика «Hitman» Mustang Mach 1 от компании Classic Restorations теперь доступен всего за 169 000 долларов. Подробности можно узнать на официальном сайте.





