Ford Mustang «Hitman»
Нет сомнений, что главный герой серии «Джон Уик», роль которого исполнил Киану Ривз, очень сильно любил свою собаку. Помимо этого, есть вещь, которую наёмник ценил не менее пса — это его автомобиль. Благодаря компании Classic Restorations у вас теперь появилась возможность завладеть таким же. Речь о Ford Mustang Mach 1.

Мастерская в Оклахоме изготовила точную копию «Мустанга» Джона Уика, получившую символичное название «Hitman». Автомобиль берет своё начало с классического кузова 1969-79 годов и оснащается мощным 5-литровым двигателем Coyote V8, который в своей топовой комплектации может похвастаться мощностью в 1000 лошадиных сил. Помимо этого, «Мустанг» оборудован подвесками coilover и трансмиссией Tremec доступной в ручном или автоматическом режиме.


Для фанатов Джона Уика «Hitman» Mustang Mach 1 от компании Classic Restorations теперь доступен всего за 169 000 долларов. Подробности можно узнать на официальном сайте.



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