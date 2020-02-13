Смартфоны Honor начали получать Android 10

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Названы все модели Honor, которые обновятся до Android 10 и Magic UI 3.0

Вот почему содержимое коробки с iPhone нужно всегда проверять

Apple выпустит 5 моделей iPhone в 2020 году