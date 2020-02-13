Microsoft довольно часто радует фанатов различным дизайном консоли Xbox One и аксессуаров для нее. На этот раз компания сотрудничала с Nike над приставкой в стиле Jordan. Устройство с красной отделкой и культовым принтом с изображением силуэта Джордана на верхней части. Также в комплекте красный контроллер с аналогичным логотипом.
Все это было разработано под впечатлением от модели кроссовок Air Jordan III Retro U, которые будут выпущены в эти выходные. Всё это Microsoft и Nike представят сегодня прямо незадолго до NBA All-Star.
Если вы задумались о покупке, то не все так просто. Консоль с дизайном Jordan была выпущена ограниченным тиражом и получить её можно только с помощью конкурса, единственное условие которого — сделать ретвит этой записи.
Все это было разработано под впечатлением от модели кроссовок Air Jordan III Retro U, которые будут выпущены в эти выходные. Всё это Microsoft и Nike представят сегодня прямо незадолго до NBA All-Star.
Если вы задумались о покупке, то не все так просто. Консоль с дизайном Jordan была выпущена ограниченным тиражом и получить её можно только с помощью конкурса, единственное условие которого — сделать ретвит этой записи.
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