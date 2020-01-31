Илон Маск

Илон Маск возвращается на платформу Soundcloud со своим новым синглом «Don't Doubt ur Vibe». Новый трек в жанре EDM был выпущен основателем Tesla после дебютного сингла «RIP Harambe», который взорвал интернет своим экспериментальным жанром «Soundcloud Rapper».

«Don't Doubt ur Vibe» был подписан лейблом Emo G Musk, а глава Tesla сменил свое имя в Твиттере на «E “D” M». Илон Маск также поделился фотографиями своей звукозаписывающей студии.

Одна из самых забавных деталей нового сингла от Илона Маска — это его обложка, на которой изображен летающий пикап Cybertruck над марсом.



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