Илон Маск возвращается на платформу Soundcloud со своим новым синглом «Don't Doubt ur Vibe». Новый трек в жанре EDM был выпущен основателем Tesla после дебютного сингла «RIP Harambe», который взорвал интернет своим экспериментальным жанром «Soundcloud Rapper».
«Don't Doubt ur Vibe» был подписан лейблом Emo G Musk, а глава Tesla сменил свое имя в Твиттере на «E “D” M». Илон Маск также поделился фотографиями своей звукозаписывающей студии.
Одна из самых забавных деталей нового сингла от Илона Маска — это его обложка, на которой изображен летающий пикап Cybertruck над марсом.
«Don't Doubt ur Vibe» был подписан лейблом Emo G Musk, а глава Tesla сменил свое имя в Твиттере на «E “D” M». Илон Маск также поделился фотографиями своей звукозаписывающей студии.
January 31, 2020
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Одна из самых забавных деталей нового сингла от Илона Маска — это его обложка, на которой изображен летающий пикап Cybertruck над марсом.
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Эти буквы даже рядом не стоят, откуда слизывали?