Габариты: 131 x 64 мм

Экран: OLED 5,4" с разрешением 960 x 2079 пикселей

Процессор: 5 нм Apple A14

Камеры: 12 МП основная + 12 МП сверхширокоугольная

Аккумулятор: 2227 мАч

Ожидаемый ценовой диапазон: 699-749 долларов







Apple работает над совершенно новым, ранее не использованным размером экрана для модели iPhone 12 начального уровня. Предполагается, что этот смартфон получит экран с диагональю 5,4 дюйма. Таким образом это будет промежуточное устройство между 4,7-дюймовым iPhone SE 2020 и 6,1-дюймовым iPhone 12.Сообщается, что снимок утек непосредственно со сборочной линии в Китае.Судя по изображению, панель действительно довольно компактного размера. Инсайдер отмечает, что iPhone с этим дисплеем вполне удобно использовать одной рукой.В последней версии операционной системы iOS 14 обнаружили функцию Apple Digital Zoom, которая косвенно намекает на масштабирование интерфейса для устройств меньшего форм-фактора с вырезом в экране.Сайт PhoneArena отмечает, что новинка скорее всего получит показатель плотности пикселей 424 PPI для разрешения 960 x 2079. Это немного выше текущих стандартов Apple Retina Display. Также сообщается, что весь модельный ряд iPhone 12 будет оснащен дисплеями OLED.