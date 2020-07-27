iPhone 12
Apple работает над совершенно новым, ранее не использованным размером экрана для модели iPhone 12 начального уровня. Предполагается, что этот смартфон получит экран с диагональю 5,4 дюйма. Таким образом это будет промежуточное устройство между 4,7-дюймовым iPhone SE 2020 и 6,1-дюймовым iPhone 12.

Сообщается, что снимок утек непосредственно со сборочной линии в Китае.

Экран

Судя по изображению, панель действительно довольно компактного размера. Инсайдер отмечает, что iPhone с этим дисплеем вполне удобно использовать одной рукой.

Ожидаемые характеристики Apple iPhone 12 5G:
  • Габариты: 131 x 64 мм
  • Экран: OLED 5,4" с разрешением 960 x 2079 пикселей
  • Процессор: 5 нм Apple A14
  • Камеры: 12 МП основная + 12 МП сверхширокоугольная
  • Аккумулятор: 2227 мАч
  • Ожидаемый ценовой диапазон: 699-749 долларов
В последней версии операционной системы iOS 14 обнаружили функцию Apple Digital Zoom, которая косвенно намекает на масштабирование интерфейса для устройств меньшего форм-фактора с вырезом в экране.

Сайт PhoneArena отмечает, что новинка скорее всего получит показатель плотности пикселей 424 PPI для разрешения 960 x 2079. Это немного выше текущих стандартов Apple Retina Display. Также сообщается, что весь модельный ряд iPhone 12 будет оснащен дисплеями OLED. 


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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