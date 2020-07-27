Apple работает над совершенно новым, ранее не использованным размером экрана для модели iPhone 12 начального уровня. Предполагается, что этот смартфон получит экран с диагональю 5,4 дюйма. Таким образом это будет промежуточное устройство между 4,7-дюймовым iPhone SE 2020 и 6,1-дюймовым iPhone 12.
Сообщается, что снимок утек непосредственно со сборочной линии в Китае.
Судя по изображению, панель действительно довольно компактного размера. Инсайдер отмечает, что iPhone с этим дисплеем вполне удобно использовать одной рукой.
Ожидаемые характеристики Apple iPhone 12 5G:
- Габариты: 131 x 64 мм
- Экран: OLED 5,4" с разрешением 960 x 2079 пикселей
- Процессор: 5 нм Apple A14
- Камеры: 12 МП основная + 12 МП сверхширокоугольная
- Аккумулятор: 2227 мАч
- Ожидаемый ценовой диапазон: 699-749 долларов
Сайт PhoneArena отмечает, что новинка скорее всего получит показатель плотности пикселей 424 PPI для разрешения 960 x 2079. Это немного выше текущих стандартов Apple Retina Display. Также сообщается, что весь модельный ряд iPhone 12 будет оснащен дисплеями OLED.
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Источник:
12-ый уже надоел.