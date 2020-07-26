8 сентября компания Apple, по слухам, проведёт презентацию новых смартфонов и других устройств. Инсайдер, известный в твиттере под ником @komiya_kj, утверждает, что ему стало достоверно известно, когда Apple начнёт принимать предзаказы на различные новинки и когда они поступят в продажу.
- iPhone 12 и iPhone 12 Max: предзаказ со 2 октября, продажи с 9 октября
- iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: предзаказ с 16 октября, продажи с 23 октября
- Apple Watch Series 6 и iPad восьмого поколения: предзаказ с 11 сентября, продажи с 18 сентября
Инсайдер @komiya_kj также утверждает, что на 27 октября у Apple запланировано ещё одно мероприятие, где будут показаны MacBook и MacBook Pro 13 на базе процессоров Apple Silicon, обновлённые модели iPad Pro и приставка Apple TV следующего поколения. На сентябрьском ивенте может быть объявлено о выпуске беспроводного зарядного устройства AirPower, которое было анонсировано ещё в 2017 году.
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