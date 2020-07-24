По сведениям анонимного инсайдера, известного в твиттере как iHacktu Pro, компания Apple не станет переносить в этом году презентацию новых смартфонов. Даже наоборот, покажет их чуть раньше, чем обычно — 8 сентября.
Согласно слухов, Apple покажет четыре модели смартфонов, которые отличаются друг от друга размерами, набором камер, некоторыми другими особенностями и, конечно же, ценой:
- iPhone 12: экран 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, алюминиевый корпус, 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 649 долларов.
- iPhone 12 Max: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, алюминиевый корпус 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 749 долларов.
- iPhone 12 Pro: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 999 долларов.
- iPhone 12 Pro Max: экран 6,68 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 1099 долларов.
В смартфонах Apple впервые появится поддержка 5G, но за неё придётся доплатить дополнительные 100 долларов. При этом Apple выпустит все устройства в 4G-версиях, благодаря чему пользователи, которым не нужен 5G, не станут переплачивать за технологию, которая им пока не интересна. Сети 5G пока развёрнуты не во всех странах, и даже в США они есть не во всех штатах и не у всех операторов связи. Базовая модель iPhone 12 будет стоить в США на 50 долларов дешевле, чем iPhone 11 на старте продаж. Можно ожидать, что цена будет снижена и в России. В нашей стране сети 5G пока не запущены в коммерческую эксплуатацию и лишь тестируются операторами, которые никак не могут добиться от властей выделения нужных им диапазонов. Из-за этого, по всей видимости, в Россию официально будут поставляться только более дешёвые модели с поддержкой LTE.
Не исключено, что Apple представит ещё несколько новых устройств, в том числе недорогую модель iPad и универсальную беспроводную зарядку AirPower, которая была анонсирована в 2017 году, а затем «отложена» до лучших времён. По всей видимости, инженеры Apple доработали технологию, которая позволяет одновременно заряжать смартфон, смарт-часы и беспроводные наушники, и обновлённая модель AirPower не так сильно нагревается в процессе работы.
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64 реально мало, а 256 много. Приходится покупать 256;(