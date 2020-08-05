Samsung

Компания Samsung представила смартфоны серии Galaxy Note20, планшеты Galaxy Tab S7, смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Редакция iguides.ru побывала на презентации. Мы сделали фотографии новинок и готовы поделиться своими впечатлениями.
Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra немного отличаются габаритами и формой. Экран Ultra на 0,2 дюйма больше — 6,9 дюйма по диагонали, он слегка загнут по бокам, его углы не так сильно закруглены, как у младшей модели, а вырез под фронтальную камеру чуть меньше. У обоих смартфонов тройная камера, но у Ultra модуль выпирает заметно сильнее, поскольку в этой модели используется более продвинутый телевик с 50-кратным зумом в гибридном режиме.
Все новинки объединяет то, что они выпущены в бронзовом цвете. Расцветка очень необычная и приведёт в восторг не всех, поэтому устройства выпущены и в других цветах, в том числе более привычных и даже классических, вроде чёрного и белого. Единство дизайна намекает на то, что Samsung позиционирует эти гаджеты как объединённую экосистему.
Для смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra выпускаются чехлы разных цветов и из различных материалов, а планшетам Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ будет доступен чехол с клавиатурой и тачпадом. По замыслу Samsung, планшет с такой клавиатурой может заменить собой ноутбук, а в некоторых случаях за счёт сенсорного экрана и поддержки стилуса по своим возможностям он будет даже превосходить ПК.
В целом новинки Samsung сильно порадовали. Очевидно, что компания нащупала направление, в котором развивается дизайн её продуктов — это строгость, минимализм и продуманность всех элементов.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Украинский сайт Samsung случайно раскрыл внешний вид Galaxy Note20 Ultra Украинский сайт Samsung случайно раскрыл внешний вид Galaxy Note20 Ultra

Такими будут беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live Такими будут беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live

Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G