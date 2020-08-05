Компания Samsung представила
смартфоны серии Galaxy Note20, планшеты Galaxy Tab S7, смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Редакция iguides.ru побывала на презентации. Мы сделали фотографии новинок и готовы поделиться своими впечатлениями.
Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra немного отличаются габаритами и формой. Экран Ultra на 0,2 дюйма больше — 6,9 дюйма по диагонали, он слегка загнут по бокам, его углы не так сильно закруглены, как у младшей модели, а вырез под фронтальную камеру чуть меньше. У обоих смартфонов тройная камера, но у Ultra модуль выпирает заметно сильнее, поскольку в этой модели используется более продвинутый телевик с 50-кратным зумом в гибридном режиме.
Все новинки объединяет то, что они выпущены в бронзовом цвете. Расцветка очень необычная и приведёт в восторг не всех, поэтому устройства выпущены и в других цветах, в том числе более привычных и даже классических, вроде чёрного и белого. Единство дизайна намекает на то, что Samsung позиционирует эти гаджеты как объединённую экосистему.
Для смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra выпускаются чехлы разных цветов и из различных материалов, а планшетам Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ будет доступен чехол с клавиатурой и тачпадом. По замыслу Samsung, планшет с такой клавиатурой может заменить собой ноутбук, а в некоторых случаях за счёт сенсорного экрана и поддержки стилуса по своим возможностям он будет даже превосходить ПК.
В целом новинки Samsung сильно порадовали. Очевидно, что компания нащупала направление, в котором развивается дизайн её продуктов — это строгость, минимализм и продуманность всех элементов.
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