В начале августа компания Samsung представит новые смартфоны из серии Galaxy Note. Журналист Эван Бласс опубликовал гифку, на которой Galaxy Note20 можно рассмотреть со всех сторон. Иллюстрация получилась очень качественной и наглядной.
Судя по этой утечке, края корпуса Galaxy Note20 менее округлые, чем у прошлогодней модели Galaxy Note10. По слухам, в новом смартфон будет использоваться слегка изогнутый по бокам экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Среди прочей начинки инсайдеры называют процессор Exynos 990 или Snapdragon 865 Plus в зависимости от рынка сбыта, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и тройную камеру со 100-кратнымм зумом.
Смартфоны серии Galaxy Note20 будут представлены 5 августа на онлайн-мероприятии Unpacked. Там же компания покажет смартфон Galaxy Fold 2 со складывающимся пополам экраном диагональю 7,6 дюйма и улучшенными характеристиками (он может получить дополнительный мини-экран на внешней стороне и защиту от воды).
Кроме того, может быть анонсирована «раскладушка» Galaxy Z Flip с поддержкой сетей связи пятого поколения, а также смарт-часы Galaxy Watch 3, которые получат корпус размером 41 и 44 мм с классическим дизайном, надёжную защиту от воды и широкий набор фитнес-возможностей, в том числе автоматическое отслеживание активностей в десятках видов спорта и мониторинг качества сна. Samsung не забывает и про планшеты: ожидается анонс флагманских планшетов Galaxy Tab 7 с процессором Snapdragon 865, поддержкой 5G, стилусом и AMOLED-экранами диагональю 11 и 12,4 дюйма. Что касается носимой электроники и аксессуаров, то Samsung готовит анонс беспроводных наушников формата True Wireless — Galaxy Buds X.
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Судя по этой утечке, края корпуса Galaxy Note20 менее округлые, чем у прошлогодней модели Galaxy Note10. По слухам, в новом смартфон будет использоваться слегка изогнутый по бокам экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Среди прочей начинки инсайдеры называют процессор Exynos 990 или Snapdragon 865 Plus в зависимости от рынка сбыта, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и тройную камеру со 100-кратнымм зумом.
Смартфоны серии Galaxy Note20 будут представлены 5 августа на онлайн-мероприятии Unpacked. Там же компания покажет смартфон Galaxy Fold 2 со складывающимся пополам экраном диагональю 7,6 дюйма и улучшенными характеристиками (он может получить дополнительный мини-экран на внешней стороне и защиту от воды).
Кроме того, может быть анонсирована «раскладушка» Galaxy Z Flip с поддержкой сетей связи пятого поколения, а также смарт-часы Galaxy Watch 3, которые получат корпус размером 41 и 44 мм с классическим дизайном, надёжную защиту от воды и широкий набор фитнес-возможностей, в том числе автоматическое отслеживание активностей в десятках видов спорта и мониторинг качества сна. Samsung не забывает и про планшеты: ожидается анонс флагманских планшетов Galaxy Tab 7 с процессором Snapdragon 865, поддержкой 5G, стилусом и AMOLED-экранами диагональю 11 и 12,4 дюйма. Что касается носимой электроники и аксессуаров, то Samsung готовит анонс беспроводных наушников формата True Wireless — Galaxy Buds X.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru