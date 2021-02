Улучшенная функция «Мультикадр» позволяет одновременно снимать различные форматы фото и видео в одно касание.

Инструмент «Ластик» позволяет удалять ненужные объекты со снимков. Чтобы избавиться от отвлекающих деталей, достаточно прикоснуться к нежелательным объектам на экране, и они исчезнут.

Улучшенный автофокус и контроллер автоэкспозиции упрощают настройку фокусировки и яркости фотографий. Для изменения яркости изображения достаточно провести пальцем влево или вправо в любом месте экрана.

Запись звука на несколько микрофонов — через телефон и устройство Bluetoot (например, Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+).

Обновленная галерея отображает сгруппированный и упорядоченный контент.

Режим Eye Comfort Shield автоматически регулирует синий свет в зависимости от времени суток. Использование более теплых тонов поможет легче уснуть ночью. Также можно настроить устройство на автоматическую регулировку цветов экрана в течение дня или задать расписание самостоятельно.

Упрощенный контроль за конфиденциальностью: например, можно удалить метаданные о месторасположении с фотографий перед отправкой или использовать Private Share, чтобы определять, кому и насколько долго разрешен доступ к отправляемому контенту.

Функция автоматического переключения Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+ с одного устройства Galaxy на другое.







Компания Samsung анонсировала выпуск обновления One UI 3.1 на базе Android 11 для смартфонов серий Galaxy S20 (S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy S20 FE) и Galaxy Note20 (Note20, Note20 Ultra), а также Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip.Обновление One UI 3.1 изначально было выпущено для серии Galaxy S21 и предлагает ряд продвинутых возможностей съемки и редактирования, а также различные интеллектуальные функции.Новые возможности в One UI 3.1В России этот апдейт станет доступен в «ближайшее время». Когда именно — неизвестно.