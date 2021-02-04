Samsung Smart Monitor М5 с 27-дюймовым экраном (Full HD) — 18 990 рублей

Samsung Smart Monitor М5 с 32-дюймовым экраном (Full HD) — 20 990 рублей

Samsung Smart Monitor M7 с 32-дюймовым экраном (Ultra HD) — 28 990 рублей







Компания Samsung привезла в Россию несколько моделей смарт-мониторов. Они уже продаются в фирменных магазинах Samsung и у партнёров бренда.В мониторы встроен небольшой вычислительный блок на базе операционной системы Tizen. Он позволяет работать с облачными офисными приложениями по подписке Microsoft 365, а также может запускать приложения Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и некоторых других сервисов потокового вещания видео. Поддерживается подключение к интернету через Wi-Fi, а периферийные устройства (мышь, клавиатуру, наушники и т. п.) можно подключать с помощью Bluetooth.При желании такой монитор можно подключить к компьютеру или ноутбуку, тогда работа с ним ничем не отличается от использования любых других мониторов.Цены: