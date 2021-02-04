Компания Samsung привезла в Россию несколько моделей смарт-мониторов. Они уже продаются в фирменных магазинах Samsung и у партнёров бренда.
В мониторы встроен небольшой вычислительный блок на базе операционной системы Tizen. Он позволяет работать с облачными офисными приложениями по подписке Microsoft 365, а также может запускать приложения Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и некоторых других сервисов потокового вещания видео. Поддерживается подключение к интернету через Wi-Fi, а периферийные устройства (мышь, клавиатуру, наушники и т. п.) можно подключать с помощью Bluetooth.
При желании такой монитор можно подключить к компьютеру или ноутбуку, тогда работа с ним ничем не отличается от использования любых других мониторов.
Цены:
- Samsung Smart Monitor М5 с 27-дюймовым экраном (Full HD) — 18 990 рублей
- Samsung Smart Monitor М5 с 32-дюймовым экраном (Full HD) — 20 990 рублей
- Samsung Smart Monitor M7 с 32-дюймовым экраном (Ultra HD) — 28 990 рублей
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27 фулл хд — большой, а информации на нём умещается мало, если несколько окон открыть одновременно.
Но это ИМХО ;)