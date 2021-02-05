В России начались продажи новой серии флагманских смартфонов. Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra можно приобрести в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.
Galaxy S21 Ultra доступен по рекомендованным ценам 127 990 рублей, 114 990 рублей и 109 990 рублей за версии 512ГБ, 256ГБ и 128ГБ соответственно. Стоимость Galaxy S21+ составляет 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ, а Galaxy S21 – 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128ГБ.
Для покупателей новинок на официальном сайте Samsung действует акция «S21 от 1 рубля», сочетающая механики трейд-ин и программы Samsung Upgrade. При покупке флагмана в рамках данной акции стоимость ежемесячного платежа может быть снижена до 1 рубля в месяц.
Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
- Выбрать желаемое устройство из линейки Galaxy S21 на сайте программы Samsung Upgrade
- Далее выбрать опцию «Хочу сдать свое устройство» и ввести информацию о сдаваемом в трейд-ин гаджете
- Завершить оформление заявки на участие в программе Samsung Upgrade, выбрав адрес и время доставки курьером нового устройства и забора б/у.
- Выгодная цена на старое устройство по сравнению с сайтами объявлений и дополнительная скидка в фирменной рознице Samsung;
- Упрощенный процесс сдачи б/у устройства (достаточно, чтобы телефон был в рабочем состоянии, оценку предварительно можно сделать на сайте);
- Нет необходимости ходить куда-либо: к покупателю приедет курьер для доставки нового устройства, забора и оценки – сдаваемого в трейд-ин.
Кроме того, покупателям новинок на всей территории России доступен ряд постоянно действующих опций для приобретения смартфонов линейки Galaxy S21 на выгодных условиях:
- С выгодой 50%, оформив подписку в рамках программы ежегодной замены флагманов Samsung Upgrade2.
- С выгодой 58 600 рублей, при покупке новинок в трейд-ин в официальном онлайн-магазине Samsung или фирменной рознице производителя с дополнительной выгодой до 15 000 рублей к остаточной стоимости прежнего устройства3.
- От 3 055 руб/мес – за Galaxy S21 Ultra, а в случае приобретения Galaxy S21 – от 2 083 руб/мес, при оформлении рассрочки на 36 месяцев.
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Покупали в офф.магазине самсунга. Кстати кто будет платить картой тинькоф для кэшбыка спрашивайте как зарегистрирована фирма в системе банка, у нас показалось как иные бренды... и кэшбык только 1% вместо 7% !