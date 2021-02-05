Samsung Galaxy S21

В России начались продажи новой серии флагманских смартфонов. Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra можно приобрести в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.

Galaxy S21 Ultra доступен по рекомендованным ценам 127 990 рублей, 114 990 рублей и 109 990 рублей за версии 512ГБ, 256ГБ и 128ГБ соответственно. Стоимость Galaxy S21+ составляет 94 990 рублей за версию 256 ГБ и 89 990 рублей за версию 128 ГБ, а Galaxy S21 – 79 990 рублей за версию 256 ГБ и 74 990 рублей за версию 128ГБ.

Для покупателей новинок на официальном сайте Samsung действует акция «S21 от 1 рубля», сочетающая механики трейд-ин и программы Samsung Upgrade. При покупке флагмана в рамках данной акции стоимость ежемесячного платежа может быть снижена до 1 рубля в месяц.
 
Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
  1. Выбрать желаемое устройство из линейки Galaxy S21 на сайте программы Samsung Upgrade
  2. Далее выбрать опцию «Хочу сдать свое устройство» и ввести информацию о сдаваемом в трейд-ин гаджете
  3. Завершить оформление заявки на участие в программе Samsung Upgrade, выбрав адрес и время доставки курьером нового устройства и забора б/у.
Стоимость ежемесячного платежа будет рассчитана автоматически с учетом внесенных данных и в случае комбинирования условий программ трейд-ин и Samsung Upgrade может составить 1 рубль/мес1. Акция «S21 за 1 рубль» предоставляет пользователю серию преимуществ:
  • Выгодная цена на старое устройство по сравнению с сайтами объявлений и дополнительная скидка в фирменной рознице Samsung;
  • Упрощенный процесс сдачи б/у устройства (достаточно, чтобы телефон был в рабочем состоянии, оценку предварительно можно сделать на сайте);
  • Нет необходимости ходить куда-либо: к покупателю приедет курьер для доставки нового устройства, забора и оценки – сдаваемого в трейд-ин.
Предложение «S21 от 1 рубля» доступно при оформлении доставки в города: Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Калуга, Краснодар, Кострома, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Тула, Череповец, Ярославль, Нальчик, Сочи, Липецк, Тамбов, Рязань. С полными условиями можно ознакомиться на сайте предложения.

Кроме того, покупателям новинок на всей территории России доступен ряд постоянно действующих опций для приобретения смартфонов линейки Galaxy S21 на выгодных условиях:
  • С выгодой 50%, оформив подписку в рамках программы ежегодной замены флагманов Samsung Upgrade2.
  • С выгодой 58 600 рублей, при покупке новинок в трейд-ин в официальном онлайн-магазине Samsung или фирменной рознице производителя с дополнительной выгодой до 15 000 рублей к остаточной стоимости прежнего устройства3.
  • От 3 055 руб/мес – за Galaxy S21 Ultra, а в случае приобретения Galaxy S21 – от 2 083 руб/мес, при оформлении рассрочки на 36 месяцев.
Samsung представила флагманскую серию Galaxy S21 в январе 2021 года. Технические характеристики новинок представлены ниже, а наш обзор S21+ вы можете почитать здесь.

S21

S21 Ultra


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