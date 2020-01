11 февраля Samsung покажет несколько флагманских смартфонов серии Galaxy S20 . Накануне этого события компания запустила в США возможность бронирования новинок ещё до их презентации.Фотографии и характеристики Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra на странице бронирования не приводятся, клиенту предлагается зарезервировать смартфон без предоплаты, полагаясь на то, что он его не разочарует.Пользователи, которые оформят бронирование, получат возможность приобрести смартфоны в числе первых. Не исключено, что устройства будут доступны им за несколько дней до того, как они появятся в наличии в магазинах. Ранее Samsung точно так же поощряла тех, кто оформил предзаказ нескольких предыдущих моделей серий Galaxy S и Galaxy Note.По непроверенной информации, в Европе Galaxy S20 будет стоить от 899 долларов, Galaxy S20+ — от 1099 долларов, Galaxy S20 Ultra — от 1300 долларов. Отгрузка в магазины и покупателям должна начаться 6 марта.Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G и Galaxy S20 Ultra будут отличаться габаритами, диагональю экранов, камерами, объёмом памяти и ёмкостью аккумулятора. Смартфоны объединяет дизайн, защита от воды IP68, процессор Exynos 990, звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos, 120-герцовые AMOLED-матрицы Infinity-O, возможность использования в сетях 5G и Android 10 с оболочкой One UI 2.0.Galaxy S20 Ultra — самый топовый смартфон. Он обладает экраном диагональю 6,9 дюйма, 108-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным оптическим зумом и записью видео 8K, 40-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой 4K-видео и аккумулятором на 5000 мАч. Galaxy S20 Plus 5G более простой девайс с экраном 6,7 дюйма, а Galaxy S20 5G вообще кажется середнячком на их уровне.Вспышка коронавируса 2019-nConV не обошла стороной Samsung. Как сообщает британский сайт Mobilefun , производство аксессуаров, в частности чехлов для смартфонов серии Galaxy S20, было отложено на неопределённый срок. Китайские власти продлили новогодние каникулы, чтобы остановить распространение инфекции. Из-за этого многие предприятия простаивают и не могут производить продукцию для иностранных заказчиков, в числе которых оказалась компания Samsung.