Samsung планирует представить свои новейшие флагманы уже через несколько недель на мероприятии Unpacked. Мы уже знаем довольно много подробностей о неанонсированных устройствах. Свежие утечки раскрывают внешний вид официальных чехлов.
Изображения чехлов опубликовал в своем Твиттере пользователь Ишан Агарвал. Вариантов может быть больше, но он поделился фотографиями только трех моделей, которые очень похожи на чехлы для устройств Galaxy S10. Первый аксессуар — прочный защитный чехол со встроенной подставкой.
Второй чехол получил название Clear View. Он оснащается специальным «окном» на откидной панели для отображения уведомлений и прочей информации.
Третий вариант — это флип-кейс с откидной крышкой, которая оборудована LED-подсветкой.
Изображения чехлов опубликовал в своем Твиттере пользователь Ишан Агарвал. Вариантов может быть больше, но он поделился фотографиями только трех моделей, которые очень похожи на чехлы для устройств Galaxy S10. Первый аксессуар — прочный защитный чехол со встроенной подставкой.
Второй чехол получил название Clear View. Он оснащается специальным «окном» на откидной панели для отображения уведомлений и прочей информации.
Третий вариант — это флип-кейс с откидной крышкой, которая оборудована LED-подсветкой.
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