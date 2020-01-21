



Журналист сайта XDA Developers Макс Вайнбах рассказал, по каким ценам будут продаваться смартфоны, которые компания Samsung собирается представить 11 февраля на мероприятии Unpacked в Лос-Анджелесе. Недорогих моделей среди них не будет.



Цены:



Galaxy S20 — 850 долларов (около 53 000 рублей)

Galaxy S20+ — 950 долларов (около 58 000 рублей)

Galaxy S20 Ultra — 1200 долларов (около 74 000 рублей)

Galaxy Z Flip — 1400 евро (около 95 000 рублей)

В России эти модели, вероятно, будут стоить ещё дороже.Samsung выпустит модификации этих смартфонов с поддержкой 5G для тех стран, где уже запущены в коммерческую эксплуатацию сети связи пятого поколения. Такие модели, очевидно, будут стоить примерно на 100 долларов дороже устройств, поддерживающих LTE.Характеристики Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и Galaxy Z Flip уже известны.Смартфоны серии Galaxy S20 будут отличаться габаритами, диагональю экранов, камерами, объёмом памяти и ёмкостью аккумулятора. Их объединяет дизайн, защита от воды IP68, процессор Exynos 990, звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos, 120-герцовые AMOLED-матрицы Infinity-O и Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Galaxy S20 Ultra — самый топовый смартфон в новой линейке. Он обладает экраном диагональю 6,9 дюйма, 108-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным оптическим зумом и записью видео 8K, 40-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой 4K-видео и аккумулятором на 5000 мАч. Galaxy S20 Plus 5G более простой девайс с экраном 6,7 дюйма, а Galaxy S20 5G вообще кажется середнячком на их уровне.Galaxy Z Flip получит 12-мегапиксельную основную камеру, 10-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор с ёмкостью в пределах 3300-3500 мАч. Объём встроенной памяти — 256 гигабайт. Диагональ складного экрана в полностью раскрытом виде составляет 6,7 дюйма, а на задней части корпуса размещён однодюймовый экран, предназначенный для показа времени и уведомлений. Главный экран покрыт очень тонким стеклом, выдерживающим многократные сгибания, а сверху на него для дополнительной защиты наклеена полимерная плёнка.





