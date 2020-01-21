Galaxy S20

Журналист сайта XDA Developers Макс Вайнбах рассказал, по каким ценам будут продаваться смартфоны, которые компания Samsung собирается представить 11 февраля на мероприятии Unpacked в Лос-Анджелесе. Недорогих моделей среди них не будет.

Цены:

  • Galaxy S20 — 850 долларов (около 53 000 рублей)
  • Galaxy S20+ — 950 долларов (около 58 000 рублей)
  • Galaxy S20 Ultra — 1200 долларов (около 74 000 рублей)
  • Galaxy Z Flip — 1400 евро (около 95 000 рублей)
В России эти модели, вероятно, будут стоить ещё дороже.

Samsung выпустит модификации этих смартфонов с поддержкой 5G для тех стран, где уже запущены в коммерческую эксплуатацию сети связи пятого поколения. Такие модели, очевидно, будут стоить примерно на 100 долларов дороже устройств, поддерживающих LTE.

Galaxy S20

Характеристики Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и Galaxy Z Flip уже известны.

Смартфоны серии Galaxy S20 будут отличаться габаритами, диагональю экранов, камерами, объёмом памяти и ёмкостью аккумулятора. Их объединяет дизайн, защита от воды IP68, процессор Exynos 990, звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos, 120-герцовые AMOLED-матрицы Infinity-O и Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Galaxy S20 Ultra — самый топовый смартфон в новой линейке. Он обладает экраном диагональю 6,9 дюйма, 108-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным оптическим зумом и записью видео 8K, 40-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой 4K-видео и аккумулятором на 5000 мАч. Galaxy S20 Plus 5G более простой девайс с экраном 6,7 дюйма, а Galaxy S20 5G вообще кажется середнячком на их уровне.

Galaxy S20

Galaxy Z Flip получит 12-мегапиксельную основную камеру, 10-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор с ёмкостью в пределах 3300-3500 мАч. Объём встроенной памяти — 256 гигабайт. Диагональ складного экрана в полностью раскрытом виде составляет 6,7 дюйма, а на задней части корпуса размещён однодюймовый экран, предназначенный для показа времени и уведомлений. Главный экран покрыт очень тонким стеклом, выдерживающим многократные сгибания, а сверху на него для дополнительной защиты наклеена полимерная плёнка.

Galaxy Z Flip



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Следующий складной смартфон Samsung будет намного дешевле, чем Galaxy Fold Следующий складной смартфон Samsung будет намного дешевле, чем Galaxy Fold

Samsung предложила собирать мебель из упаковки от телевизоров Samsung предложила собирать мебель из упаковки от телевизоров

Характеристики Galaxy S20 Ultra 5G впечатлят любого Характеристики Galaxy S20 Ultra 5G впечатлят любого