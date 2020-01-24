Galaxy S20

Сайт XDA Developers раздобыл APK-файл нового приложения Samsung под названием Quick Share. Это приложение будет предустановлено на смартфонах серии Galaxy S20, презентация которых состоится 11 февраля.

Судя по коду найденном в приложении, Quick Share будет представлять из себя аналог функции AirDrop, которая используется в устройствах Apple для быстрого обмена файлами и беспроводного стриминга видео и музыки с мобильных устройств на телевизоры и колонки.

В настоящее время Quick Share не работает на уже выпущенных смартфонах и планшетах Samsung. Можно предположить, что приложение будет совместимо и с ними, хотя наверняка производитель ограничит его возможности, оставив некоторые функции в качестве эксклюзива для Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Как и AirDrop, Quick Share позволит быстро передавать файлы с одного устройства на другое напрямую через Bluetooth и локальное соединение Wi-Fi, минуя сторонние сервера. Сайт XDA Developers утверждает, что первое время отправлять файлы можно будет только со смартфонов серии Galaxy S20, а принимать — на различных девайсах, куда пользователи залогинились с аккаунтами Samsung Social.

Quick Share также получит возможность, которой нет у AirDrop — поддержку облачного хранилища Samsung Cloud. Пользователь сможет временно сохранять файлы объёмом до 1 ГБ в облаке, а оттуда — стримить их на устройствах на базе платформы Samsung Smart Things и воспроизводить локально на смарт-колонках, телевизорах и прочей технике.

С помощью Quick Share компания Samsung постарается создать единую экосистему с возможностью расшаривать контент между несколькими устройствами пользователя, а также быстро и безопасно делиться файлами между гаджетами нескольких пользователей. В настоящее время обмен файлами между устройствами на разных платформах затруднён, поскольку на каждой из них используются свои технологии, не совместимые с другими.



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Источник:

XDA Developers XDA Developers

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