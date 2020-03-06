



Сайт Tech Insights проанализировал стоимость компонентов в Galaxy S20 Ultra, одном из самых дорогих смартфонов на рынке. Без учёта прочих расходов сборка каждого экземпляра обходится компании Samsung в 528 долларов, а в рознице он стоит 1400 долларов.



Удивительно, но самым дорогим компонентом Galaxy S20 Ultra является камера, которая стоит 107,5 долларов. Столь высокая стоимость объясняется тем, что в смартфоне используется пять фотосенсоров: основной на 108 Мп, телефото на 48 Мп с 10-кратным оптическим зумом, ультраширокий на 12 Мп, ToF-модуль и 40-мегапиксельная фронталка. Расходы на камеру составляют пятую часть себестоимости Galaxy S20 Ultra.







На втором месте по цене — процессор с сопутствующими модулями связи (81 доллар), а на третьем — экран (67 долларов). Остальные компоненты стоят намного дешевле.



Стоит понимать, что в подсчёте себестоимости смартфона не учтены расходы на разработку, логистику, хранение, маркетинг, упаковку, рабочую силу, отбраковку и гарантийные обязательства. С учётом этих факторов прибыль Samsung от каждого экземпляра Galaxy S20 Ultra может оказаться не такой уж существенной, хотя она всё равно выше, чем при реализации более дешёвых устройств.



Расходы Samsung на производство Galaxy S20 Ultra гораздо выше, чем в случае со всеми предыдущими флагманскими смартфонами, которые обходились компании примерно в 250-300 долларов США. Это заметно и по розничным ценам. В прошлом смартфоны Samsung стоили дешевле 1000 долларов, а теперь компания установила на топовую модификацию гораздо более смелый ценник.







