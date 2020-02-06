



Компания Samsung выпустила официальное заявление относительно информации о блокировке телевизоров у российских пользователей. Она рассказала, как отличить телевизоры, выпущенные для России, от устройств, предназначенных для других стран, а также дала несколько рекомендаций тем, кто столкнулся с блокировкой и не знает, что делать.



Пресс-служба Samsung:



Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой).



Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования.



Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки указана в инструкции пользователя. В соответствии с законодательством РФ устройства должны иметь сертификаты EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского Экономического Союза) и быть маркированы знаком EAC на этикетке корпуса и коробки. Сертификат EAC должен иметься в наличии у продавца.



Мы рекомендуем пользователям при покупке телевизоров проверять наличие такого сертификата в месте продажи, а также удостовериться, что модель, указанная в сертификате EAC, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве. Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU.



Компания Samsung рекомендует покупать продукцию только в официальных каналах продаж (например, в магазинах фирменной розницы Samsung или на сайте фирменного интернет-магазина), чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя.



По всем вопросам идентификации устройств мы рекомендуем обращаться в службу поддержки Samsung Electronics по телефонам: 8-800-555-55-55 (бесплатно с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов по России). Кроме того, дополнительную информацию по вопросам технической поддержки можно найти на сайте Samsung.







