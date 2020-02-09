В 2019 году компания Samsung переосмыслила линейку Galaxy A. Ее ассортимент расширился, а смартфоны стали более выгодными по соотношению цены с характеристиками и более конкурентоспособны на фоне китайских Xiaomi и Honor.

Ход оказался крайне успешным. Особенно хорошо зашли устройства из ценового уровня 25-20 тысяч рублей. В России Galaxy A50 за 20 тысяч на старте продаж стал самым популярным смартфоном в 2019 году, а его прямой преемник Galaxy A51 оказался самым продаваемым устройством в «Связном» в период киберпонедельника.

Кажется, Samsung Galaxy A50 и A51 захватили Россию. Разберемся в секретах успеха компании и устройств.

Идеальная ценовая категория и сила бренда

Средняя цена смартфона в России — 16,5 тысячи рублей, а сегмент 10-20 тысяч рублей — второй по популярности после уровня до 10 тысяч рублей. Логично, что к Galaxy A50 и A51 будет приковано больше всего внимания.

Кроме того, они выделяются и на фоне оппонентов. В конкурентной среде большую роль очевидно сыграла сила бренда. Среди китайских марок узнаваема только Xiaomi, Samsung же на рынке еще с кнопочных телефонов. «О, это известный производитель, наверное, телефон хороший, и при поломке найти сервисный центр не составит труда», — так думает массовый покупатель.

Актуальный дизайн

Galaxy A50 получил каплевидный вырез и камеру с вертикально расположенными сенсорами в левом углу задней панели. У A51 мертвая площадь на передней панели снизилась к минимуму, а модули основной камеры расположились в квадратном блоке.

В обоих случаях бренд последовал трендам и реализовал корпусы смартфонов по канонам их времени. Гикам решение кажется банальным, массовому пользователю нет. Внешний вид — способ выделить смартфон нового поколения на фоне предшественников. «Если у устройства есть современные элементы, скорее всего, он соответствует всем требованиям и предлагает лучшие возможности», — так думает среднестатистический покупатель.

Cамые популярные компании как раз следуют трендам. Xiaomi, Honor, Vivo, OPPO — они также выпускают смартфоны с трендовым дизайном. Свой путь ищут Meizu, Sony, HTC. У всех трех трудное финансовое положение, и они не выпустили ни одного хита за последние два года.

Актуальный дизайн

Одним брендом и выгодной ценой привлечь пользователя сложно. Обычно это дополнение к хорошему продукту, а не основной двигатель продаж.

Линейка Galaxy A привлекла действительно выгодными характеристиками. Прошлогодний A51 предложил AMOLED-экран и сканер отпечатка пальца под дисплеем, хотя на тот момент технология только появилась и вызывала удивление.

Кроме того, у аппарата были высокая производительность (PUBG Mobile запускался даже на высоких настройках графики, хоть корпус и нагревался в процессе гейминга), достойная батарея на 4000 мАч (смартфон работал двое суток при умеренной нагрузке), USB-C и быстрая зарядка. Минусом устройства была камера — даже при идеальной освещенности цветопередача искажалась.

В Galaxy A51 прежде всего прокачали камеру. Модуля теперь четыре, у основного выше разрешение (48+12+5+5 Мпикс против 25+8+5 Мпикс). Ночной режим усовершенствован — теперь он полноценный, и на снимках динамический диапазон выше, а шумов меньше.

В остальном он идентичен предшественнику: производительность и автономность схожи, экран также AMOLED с разрешением Full HD+, сканер отпечатка пальца встроен под дисплей.

У смартфонов есть недостатки?

Есть. На старте продаж Galaxy A50 был лучшим по соотношению цены и характеристик в любой комплектации — 64 Гбайт за 20 тысяч рублей и 128 Гбайт за 26 тысяч рублей. Позже у него появились серьезные конкуренты.

Второй оказался менее выгоден на фоне Honor 20 с флагманским чипом Kirin 980 и более совершенной камерой, осенью вышел Xiaomi Mi 9 Lite с камерой и процессором лучше.

A51 хорош в любой комплектации в периоды без скидок, но ритейлеры местами устраивают распродажи и предлагают за ту же цену Xiaomi Mi 9T и Huawei Nova 5T. У них лучше камеры и процессоры.

Главный недостаток A50 и A51 — скорость интерфейса. Но чтобы заметить его, надо попользоваться несколькими устройствами. Сперва кажется, что на A50 или A51 оболочка быстрая, но на фоне условного Huawei Nova 5T видна разница.

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