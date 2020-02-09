Samsung

Вслед за Ericsson, LG и NVIDIA компания Samsung приняла решение пересмотреть свое присутствие на выставке Mobile World Congress (MWC 2020) из вспышки эпидемии коронавируса. Южнокорейский производитель решил сократить количество сотрудников для участия на мероприятии.

Сообщается, что компания не откажется от своих планов по участию на выставке. Несмотря на это, все может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации. По последней информации, большинство сотрудников из офисов Samsung в США и Южной Корее намерены отказаться от поездок в Барселону. Помимо этого, стало известно о решении компании приостановить подготовку к важным сделкам.

Напомним, ранее Samsung анонсировала свои флагманские устройства в рамках MWC, но в последние несколько лет компания показывает свои флагманы на собственном мероприятии Unpacked, которое проходи в США до старта Mobile World Congress.



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Источник:

CNET CNET

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