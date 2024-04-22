Galaxy S24 FE придется подождать. Как долго?

Фанатская версия смартфона уже разрабатывается, но ждать релиза в ближайшие месяцы не стоит. Информацией поделился сайт GalaxyClub.
Линейка смартфонов FE (Fan Edition) — издание флагманов с упрощенным дизайном и некоторыми характеристиками. Их популярность обусловлена более доступной ценой за все еще топовое железо. По традиции, модель поступает в продажу, когда ажиотаж на основные устройства спадает. Однако в этот раз фанатскую версию придется ждать дольше обычного.
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По словам источника Samsung Galaxy S24 FE выйдет не раньше ноября-декабря 2014 года. А если с запуском будут проблемы, релиз сместится на первый квартал следующего года.
По слухам, дизайн Galaxy S24 FE возьмут от базового Galaxy S24, но смартфон будет больше, чем Galaxy S23 FE. Экран увеличится с 6,4 до 6,7 дюйма. Производительность обеспечит процессор Snapdragon 8 Gen 3 либо Exynos 2400 в связке с 12 ГБ оперативки. Объем внутренней памяти до 256 ГБ. Аккумулятор на 4500 мА·ч.