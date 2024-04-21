Samsung проболталась о важной фишке Galaxy S25. Даже в Google о ней молчат

Артем
шыкшеш.png

В рамках сотрудничества с Google, в будущей линейке флагманов появится новая модель искусственного интеллекта. Об этом сообщает Gizmochina.

На это намекнул исполнительный директор Samsung Чо Чхоль Мином из подразделения System LSI. С его слов, компании продолжат партнерские отношения в плане внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности речь идет о Gemini Nano 2 — продвинутой языковой модели от Google. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Как ИИ преобразит Galaxy S25 пока неизвестно. Более того, Google даже не успела анонсировать следующую версию языковой модели. Скорее всего нас ждет улучшенная обработка изображений и распознание речи. Однако, как и в случае с Galaxy S24, все эти функции могут предоставляться по подписке.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung в панике от внезапно возникших проблем

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии