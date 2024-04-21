Samsung проболталась о важной фишке Galaxy S25. Даже в Google о ней молчат

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В рамках сотрудничества с Google, в будущей линейке флагманов появится новая модель искусственного интеллекта. Об этом сообщает Gizmochina.На это намекнул исполнительный директор Samsung Чо Чхоль Мином из подразделения System LSI. С его слов, компании продолжат партнерские отношения в плане внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности речь идет о Gemini Nano 2 — продвинутой языковой модели от Google.Как ИИ преобразит Galaxy S25 пока неизвестно. Более того, Google даже не успела анонсировать следующую версию языковой модели. Скорее всего нас ждет улучшенная обработка изображений и распознание речи. Однако, как и в случае с Galaxy S24, все эти функции могут предоставляться по подписке.