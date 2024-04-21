Samsung займется бесплатным ремонтом. Даже если гарантия истекла

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Корейский бренд признал проблему зеленых полос у Galaxy S21 и Galaxy S22. Испорченные экраны смогут заменить все, но в строго определенный срок.Дефект, вызывающий вертикальные зеленые полосы на дисплее, встречается уже на протяжении трех поколений флагманов. Ранее с проблемой столкнулись владельцы Galaxy S20 и Galaxy Note 20, теперь список пополнили Galaxy S21 и Galaxy S22.Как и в прошлом году, жители Индии, помимо замены экрана, смогут бесплатно обновить аккумулятор. Однако теперь сроки обслуживания ограничены — успеть нужно до 30 апреля 2024 года.