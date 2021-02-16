





Компания Garmin выпустила новую модель смарт-часов Enduro. Они очень долго держат заряд и способны подзаряжаться о солнца.Модель Enduro оснащена круглым OLED-экраном диаметром 1,4 дюйма с разрешением 280×280 пикселей и возможностью постоянно отображать время. Часы следят за пульсом, максимальным уровнем потребления кислорода и уровнем стресса. В мобильном приложении можно получать рекомендации для наиболее эффективных тренировок и отдыха. Предусмотрена защита от воды по стандарту 10 ATM, поддерживается бесконтактная оплата с помощью NFC через платёжную систему Garmin Pay и работа без смартфона с построением пройденного маршрута через GPS.Время автономной работы Garmin Enduro составляет 70 часов с включенным GPS-модулем, до 65 дней о всеми остальными функциями без GPS и до одного года в режиме экономии энергии. В процессе работы они могут подзаряжаться от солнечной панели, которая встроена в защитное стекло.Garmin будет продавать в США модель Enduro со стальным корпусом за 800 долларов, а с , титановым за 1000 долларов. Через некоторое время эти часы появятся в продаже в других странах мира, в том числе в России.