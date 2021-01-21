





Garmin представила линейку компьютеров для дайвинга Descent Mk2 и Descent Mk2i, выполненных в формате смарт-часов. Они получили увеличенный на 36% яркий дисплей, закрытый выпуклым сапфировым стеклом, герметичную индуктивную технологию кнопок, настраиваемые поля данных с подробной информацией о погружении и самые востребованные функции для ежедневного использования.Устройства серии Descent Mk2 включают несколько режимов погружения и специализированные функции, обеспечивающие безопасность ваших погружений. Помимо опций для нахождения под водой, смарт-часы Descent Mk2 оснащены широкой функциональностью, которая пригодится на берегу. Новинки оснащены встроенными датчиками ABC с подводным 3-х осевым компасом и GPS-приемником для работы на поверхности, с помощью которого можно отметить точку начала и окончания погружения.Приборы серии Garmin Descent Mk2 поддерживают несколько режимов погружения с однокомпонентной или многокомпонентной газовой смесью (включая нитрокс, тримикс и 100% O2), режим «Gauge», фридайвинг, фридайвинг-охота и режим регенеративного дыхательного аппарата с замкнутой системой.Смарт-часы имеют подводный 3-х осевой компас и отображают глубину, время погружения, температуру, NDL/TTS, скорость погружения и всплытия, используемую газовую смесь, показатель PO2, загрузку N2, информацию о декомпрессии и остановках безопасности, время суток и прочее. Все эти данные отображаются на чётком цветном дисплее с диаметром 1,4” с отличным качеством изображения даже при ярком солнечном свете. Размер дисплея на 36% больше по сравнению с моделью Descent Mk1, предшественником новых моделей Garmin в коллекции дайвинг-компьютеров.Информация о погружениях автоматически заносится в новое бесплатное приложение Garmin Dive, предоставляющее возможности для их подробного анализа, включая максимальную глубину и время, проведенное на дне, а также карту с точками начала и завершения погружения.Поисковая функция приложения Garmin Dive позволяет просматривать более 2700 мест для погружений по всему миру. Кроме того, часы поставляются с предзагруженной базой данных лучших мест для занятий дайвингом. Информация о приливах в смарт-часах Descent Mk2 поможет выбрать лучшее место и время для погружений.Устройство Descent Mk2i соединяется с передатчиком Descent T1 при помощи технологии Garmin SubWaveTM, чтобы у дайвера под рукой всегда была информация о давлении в баллоне. SubWave – система связи на базе сонара, обеспечивающая улучшенные показатели дальности и надежности связи по сравнению с традиционными системами интеграции.Дайверский компьютер Descent Mk2i способен одновременно вести наблюдение за показателями давления, получаемыми от сопряженных передатчиков Descent T1 (до пяти, каждый продается отдельно) через сеть данных сонара SubWave, что позволяет дайверам просматривать данные давления в баллоне, оставшееся время подачи воздуха, скорость потребления газовой смеси, а также вести наблюдение за другими дайверами или дополнительными баллонами на расстоянии до 10 метров. Такие возможности делают комбинацию Descent Mk2i и Descent T1 идеальным выбором для инструкторов.Модель Descent Mk2i выпускается с титановым, а не стальным, как у часов Descent Mk2, безелем, а также с титановым браслетом, помимо входящего в комплект силиконового ремешка.На суше приборы серии Descent Mk2 используются в качестве смарт-часов с поддержкой нескольких глобальных спутниковых навигационных систем, широким набором предзагруженных спортивных приложений, встроенным пульсометром и пульсоксиметром, улучшенными тренировочными функциями, топографическими картами для навигации, бесконтактным платежным сервисом Garmin Pay, возможностью хранения и воспроизведения музыки, а также уведомлениями со смартфона.Например, среди спортивных профилей, помимо привычных уже видов спорта, таких как бег, велосипед, йога, кардио и силовые тренировки, в новых часах вы найдете занятие «гольф», а также загруженные цветные карты 42 000 + полей для гольфа по всему миру. А если вы предпочитаете горные лыжи или сноуборд, к вашим услугам карты более 2000 всемирно известных горнолыжных курортов, с названиями и обозначениями уровней сложности трасс, уже загруженные в ваши часы.Модели Descent Mk2 и Descent Mk2i обеспечивают до 16 дней работы от батареи в режиме смарт-часов и до 80 часов в режиме дайвинга. Устройство Descent Mk2i может автономно работать до 32 часов при сопряжении с передатчиком Descent T1, использование которого допускается на глубине, соответствующей давлению 11 ATM. Батарея Descent T1 обеспечивает до 110 часов в режиме погружения. В качестве источника питания используется заменяемая пользователем батарея CR123.