





Компания Garmin объявила о выпуске новых моделей GPSMAP 66sr и серии GPSMAP 65 — последнего добавления к линейке GPS-навигаторов премиального класса. Новинки поддерживают многополосную технологию GNSS, что делает их первыми портативными устройствами компании для приема и использования нескольких частот, посылаемых навигационными спутниками. Это обеспечивает оптимальную точность определения местоположения пользователя, особенно в областях, куда сигналы GNSS обычно не проникают, или где они являются слабыми и отражаются. Пользователи, использующие многодиапазонную технологию, вместе с превосходной точностью позиционирования получат уверенность в том, что они применяют самые современные технологии, ранее доступные только военным.Навигатор GPSMAP 66sr весит 230 гр и оснащен большим 3-х дюймовым цветным сенсорным дисплеем, который обеспечивает качественное изображение даже при солнечном свете. Он совместим с приборами ночного видения, соответствует военным стандартам MIL-STD-810 по водонепроницаемости, а также по температурной и ударной нагрузке.На предзагруженных картах TopoActive с маршрутизацией отображаются дороги и внедорожные сети, водные пути, природные объекты, здания. Есть доступ к спутниковым изображениям BirdsEye, которые можно загрузить в устройство через беспроводную сеть Wi-Fi (подписка не требуется).Использование многополосной технологии и расширенная поддержка GNSS с добавлением частоты L5 позволяет снизить расчётную ошибку местоположения, чтобы предоставлять более точные сведения об окружающей местности.Прибор также оснащен датчиками ABC (альтиметр для определения высоты над уровнем моря, барометр для наблюдения за погодой и 3–х осевой электронный компас), показывает актуальный прогноз погоды и информацию с метеорадара (данные передаются по BLUETOOTH и ANT+), включая сведения об облачности и осадках.Внутренняя аккумуляторная литий-ионная батарея устройства GPSMAP 66 sr обеспечивает до 36 часов работы в режиме GPS и до 450 часов в режиме «Экспедиция».Модели GPS-навигаторов GPSMAP 65 и 65s с кнопочным управлением и цветными дисплеями с диагональю 2.6”, обеспечивают отличное изображение даже на ярком солнце, подойдут для любых, даже самых сложных путешествий. Эти устройства предлагают многополосную технологию и расширенную поддержку GNSS, а также предзагруженные карты TopoActive с детальным изображением рукотворных и природных объектов.Модели отличаются наличием встроенных навигационных датчиков ABC (альтиметр, барометр и 3-х осевой электронный компас), которые присутствуют только в устройстве GPSMAP 65s. Оба прибора имеют встроенную память 16 ГБ, а также снабжены слотом для карты microSD (продаётся отдельно).Приборы GPSMAP 65 и GPSMAP 65s обладают водонепроницаемостью по стандарту IPX71; заряда батареи хватает на 16 часов работы в режиме GPS.При использовании приложения Garmin Explore пользователи моделей GPSMAP 66sr и 65 получают дополнительные инструменты и функции для навигации, планирования путешествий, картографии и обмена данными. Перед новым путешествием можно составить план поездки в приложении, и загрузить карты для дальнейшего просмотра. Находясь вдали от подключения к сети, приложение Explore будет выполнять синхронизацию с устройством, предоставляя доступ к просмотру текущего местоположения, планированию и навигации по маршрутам, а также к операциям с маршрутными точками. Модель GPSMAP 66sr совместима с платформами Garmin ConnectTM и Connect IQTM и обеспечивает доступ к 9 миллионам дорог и троп с помощью предзагруженного приложения Wikiloc, а также автоматически передает найденные тайники в профиль пользователя, увлекающегося геокэшингом. Цены производитель объявит позднее.