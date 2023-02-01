Garmin выпустила гибридные смарт-часы Vivomove Trend со скрытым дисплеем

Компания Garmin выпустила новые гибридные часы Vivomove Trend, которые сочетают в себе обычный аналоговый циферблат с функциями для отслеживания состояния здоровья, уведомлениями и NFC-модулем.Garmin Vivomove Trend получили 40-мм корпус из армированного волокна с рамкой из нержавеющей стали. За классическим циферблатом скрыт монохромный LCD-дисплей с разрешением 254x346 пикселей.Часы могут отображать уведомления с сопряженного iPhone или Android-смартфона, а также отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень насыщенности крови кислородом (SpO2), качество сна и стресс. Среди прочих особенностей гаджета — определение тренировок, водонепроницаемость до 5 АТМ и Garmin Pay для бесконтактных платежей. Заявленное время автономной работы составляет 5 дней без подзарядки.Garmin Vivomove Trend уже доступны в некоторых странах по цене $269 или 330 евро.