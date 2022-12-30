Motorola Смарт-часы iPhone

Motorola представила бюджетные смарт-часы с функцией управления музыкой на iPhone

Фархад

Moto Watch 100

В преддверии скорого начала выставки CES 2023, компания Motorola представила обновлённую версию смарт-часов Moto Watch 100 (2023) с рядом масштабных улучшений и полной совместимостью с iOS.

Новый гаджет позволяет управлять воспроизведением музыки на iPhone, а также предлагает набор стандартных функций для мониторинга состояния здоровья и 28 режимов тренировок.

Moto Watch 100

Среди прочих особенностей часов — круглый 1,3-дюймовый LCD-экран и до двух недель работы без подзарядки.

Moto Watch 100 поступят в продажу в некоторых странах в начале 2023 года по цене $100.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
AppleInsider.com
Cсылки по теме:
В AnTuTu новый лидер. Он производительнее всех других смартфонов
Показан первый в мире ноутбук с раздвигающимся экраном
Motorola показала смартфон, который удлиняется по вашему желанию

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии