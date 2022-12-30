Motorola представила бюджетные смарт-часы с функцией управления музыкой на iPhone

В преддверии скорого начала выставки CES 2023, компания Motorola представила обновлённую версию смарт-часов Moto Watch 100 (2023) с рядом масштабных улучшений и полной совместимостью с iOS.Новый гаджет позволяет управлять воспроизведением музыки на iPhone, а также предлагает набор стандартных функций для мониторинга состояния здоровья и 28 режимов тренировок.Среди прочих особенностей часов — круглый 1,3-дюймовый LCD-экран и до двух недель работы без подзарядки.Moto Watch 100 поступят в продажу в некоторых странах в начале 2023 года по цене $100.