





В официальном магазине ASUS стартовала акция, в рамках которой можно приобрести ноутбук VivoBook S435 со скидкой 10 процентов. Для этого нужно применить специальный промокод, которым мы поделимся в конце заметки.Ноутбук ASUS VivoBook S435 оснащается 14-дюймовым АРВ дисплеем, процессором Intel Core i5 и оперативной памятью LPDDR4X на 8 ГБ. Предусмотрено два варианта твердотельного накопителя: на 256 или 512 ГБ.По словам производителя, это самая легкая 14-дюймовая модель серии VivoBook. За графику отвечает встроенное решение Intel Iris X, а быстрое и беспроводное интернет-соединение обеспечивает поддержка Wi-Fi. Ноутбук выполнен в металлическом корпусе. Толщина устройства — всего 15,9 мм, а его вес — 1,3 кг.За счет тонких рамок соотношение 14-дюймового дисплея к поверхности составляет 90 процентов. Угол обзора — 178 градусов. Эффективное охлаждение достигается за счет оптимизированных компонентов: 8-миллиметровой тепловой трубки и вентилятора IceBlades. Его 87-лопастная крыльчатка изготовлена из жидкокристаллического полимера. Кроме того, вентиляторы IceBlades работают на гидродинамических подшипниках, которые способствуют снижению вибрации и шума по сравнению с подшипниками других типов.Акция действует с 1 по 11 апреля. Количество товаров может быть ограничено.Промокод на 10-процентную скидку: