Компания ASUS проводит акцию, приуроченную к Международному женскому дню 8 марта. Вплоть по 14 марта при покупке ZenBook и VivoBook в фирменном интернет-магазине ASUS Shop можно получить в подарок фирменную сумку для переноски ноутбуков ASUS EOS 2 Carry Bag, которая обычно продаётся за 5000 рублей.
В интернет-магазине ASUS Shop доступно несколько десятков моделей, участвующих в этой акции, от относительно недорогих до флагманских. Устройства работают на базе Windows 10 с процессорами Intel или AMD, графикой Intel, AMD и NVIDIA, оперативной памятью от 8 до 32 ГБ и твёрдотельными накопителями объёмом до 1 ТБ.
В ноутбуках ZenBook используется инновационный тачскрин ScreenPad 2.0 вместо традиционного тачпада, позволяющий работать с приложениями в режиме многозадачности, а модели VivoBook представлены в нескольких цветовых вариантах с текстурированной отделкой. Все устройства лёгки и компактные. Во время оформления заказа в рамках промоакции на ноутбук будет сделана скидка, равная стоимости сумки ASUS EOS 2 Carry Bag.
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