





Как и в случае с любой новой технологией, ноутбуки с OLED-дисплеями изначально стоили дорого и относились к топовому сегменту рынка. Однако время идет, такие матрицы становятся все дешевле, и теперь ASUS представила 13'' ультрабук ZenBook 13 UX325, оснащенный OLED-дисплеем производства Samsung с разрешением 1920х1080, базовая версия которого стоит разумных $800 (58 000 рублей).За такие деньги вы получите новый 10-нанометровый процессор Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ памяти LPDDR4X и SSD 256 ГБ. Доплатив еще 100 долларов, можно получить версию с Core i7 и SSD объемом 512 ГБ, еще за 200 долларов можно получить 16 ГБ ОЗУ. Все модели имеют Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6, возможность использовать сенсорную панель для ввода цифр, а также емкую батарею (ASUS обещает до 13 часов работы) с быстрой зарядкой до 60% за 50 минут. Кроме того, лэптоп может порадовать тонким корпусом (13.9 мм) и небольшим весом (1.11 кг).Пока что ноутбук только появился в каталогах американских магазинов Amazon и NewEgg, однако в будущем он скорее всего попадет в Европу и Россию. Кроме того, Samsung вполне может поставлять такие же недорогие OLED-матрицы и другим производителям, так что в будущем ноутбуки с OLED будут только дешеветь.