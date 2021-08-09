ROG Phone 5

В фирменном магазине ASUS действует ограниченное предложение: ROG Phone 5 с выгодой 5000 рублей. Этот игровой смартфон получил различные технологии ASUS в области гейминга и киберспорта, включая процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, дисплей (144 Гц / 1 мс) со сниженным временем реакции на действия пользователя и аккумулятор на 6000 мАч. Точную стрельбу обеспечивают сенсоры AirTrigger 5, а за звук отвечает аудиосистема GameFX.

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