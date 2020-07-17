Sony представила дизайн контроллера DualSense в апреле 2020 года. До недавнего момента мы видели только официальные рендеры устройства. Вчера появилась первая «живая» фотография геймпада, а позднее его показали на видео.
Ролик в своем Твиттере опубликовал продюсер и создатель The Game Awards и Gamescom Джефф Кили. Судя по описанию, это коротенький тизер полноценного ролика, в котором он расскажет об особенностях DualSense и поделится своими впечатлениями. Видео можно будет посмотреть сегодня в 19:00 по МСК.
Стоит отметить, что дата выхода и цена контроллера пока официально не объявлена. Ожидается, что геймпад поступит в продажу вместе с PlayStation 5 в конце этого года. Среди основных особенностей DualSense детальная виброотдача, динамическое сопротивление курков, а также замена кнопки «Share» («Поделиться») на клавишу «Create» («Создать»).
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This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020
Ролик в своем Твиттере опубликовал продюсер и создатель The Game Awards и Gamescom Джефф Кили. Судя по описанию, это коротенький тизер полноценного ролика, в котором он расскажет об особенностях DualSense и поделится своими впечатлениями. Видео можно будет посмотреть сегодня в 19:00 по МСК.
Стоит отметить, что дата выхода и цена контроллера пока официально не объявлена. Ожидается, что геймпад поступит в продажу вместе с PlayStation 5 в конце этого года. Среди основных особенностей DualSense детальная виброотдача, динамическое сопротивление курков, а также замена кнопки «Share» («Поделиться») на клавишу «Create» («Создать»).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru