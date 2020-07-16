Предыдущие утечки намекали на довольно большой размер геймпада DualSense для PlayStation 5. Судя по всему, эта информация оказалась не верна, поскольку в Твиттере появилось «живое» фото контроллера, на котором он не намного больше, чем DualShock 4.
Новая фотография даёт понять приблизительные масштабы нового контроллера от Sony, потому что на снимке он запечатлен в руке. Размеры устройства вполне сопоставимы в геймпадом DS4, но «рога» выглядят немного объемнее и напоминают форму контроллера Xbox One. В таком случае можно сказать, что изменение формы пойдёт на пользу, поскольку такой форм-фактор удобнее держать.
Напомним, точная цена и дата запуска PlayStation 5 неизвестна. Sony сообщает, что консоль следующего поколения появится на полках магазинов в праздничном сезоне 2020 года. Последняя утечка указывает, что запуск PS5 намечен на 20 ноября, а её стоимость составит 499 долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Новая фотография даёт понять приблизительные масштабы нового контроллера от Sony, потому что на снимке он запечатлен в руке. Размеры устройства вполне сопоставимы в геймпадом DS4, но «рога» выглядят немного объемнее и напоминают форму контроллера Xbox One. В таком случае можно сказать, что изменение формы пойдёт на пользу, поскольку такой форм-фактор удобнее держать.
Напомним, точная цена и дата запуска PlayStation 5 неизвестна. Sony сообщает, что консоль следующего поколения появится на полках магазинов в праздничном сезоне 2020 года. Последняя утечка указывает, что запуск PS5 намечен на 20 ноября, а её стоимость составит 499 долларов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru