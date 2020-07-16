Предыдущие утечки намекали на довольно большой размер геймпада DualSense для PlayStation 5. Судя по всему, эта информация оказалась не верна, поскольку в Твиттере появилось «живое» фото контроллера, на котором он не намного больше, чем DualShock 4.

Утечка

Новая фотография даёт понять приблизительные масштабы нового контроллера от Sony, потому что на снимке он запечатлен в руке. Размеры устройства вполне сопоставимы в геймпадом DS4, но «рога» выглядят немного объемнее и напоминают форму контроллера Xbox One. В таком случае можно сказать, что изменение формы пойдёт на пользу, поскольку такой форм-фактор удобнее держать.

Напомним, точная цена и дата запуска PlayStation 5 неизвестна. Sony сообщает, что консоль следующего поколения появится на полках магазинов в праздничном сезоне 2020 года. Последняя утечка указывает, что запуск PS5 намечен на 20 ноября, а её стоимость составит 499 долларов. 


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