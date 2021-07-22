Экран Apple Watch — пример для смартфонов

Умные часы ближе всех к тому, чтобы заменить смартфоны

Apple Watch — лучший продукт компании из Купертино, если смотреть с точки зрения прогресса с момента появления линейки. В 2015 году первое поколение казалось непонятным пультом для смартфона, хоть и продавалось как стильный аксессуар. В 2021-м это удобный универсальный помощник для спортсмена и вообще любого пользователя iPhone.Характеристики, возможности, их сценарии применения — эти моменты развились многократно. Мы не заметили, а смарт-часы начали вдохновлять инженеров на добавление новых возможностей в смартфоны. Сейчас мы докажем, почему Apple Watch двигают вперед iPhone и все направление смартфонов.Модельный ряд iPhone 13 может получить экраны, созданные по технологии LTPO и с поддержкой Always-On, а у Pro-шек частота обновления дисплея может достигать 120 Гц. Все это добавляется для получения динамической частоты обновления и большей энергоэффективности, а заимствована идея именно с умных часов компании.В 2019 году вышли Apple Watch Series 5. Одним из нововведений часов была функция Always-On, с которой экран в как бы выключенном состоянии отображал время. Чтобы часы с ней работали исправно, Apple установила в них революционный экран, созданный по технологии LTPO. Такие дисплеи применялись еще в Apple Watch Series 4, но только с появлением Always-On она обрела смысл.LTPO — это технология, разработанная Apple. С ней не требуется дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором (GPU) для обеспечения динамической частоты обновления.Проблема современных экранов в том, что частота обновления не может настраиваться автоматически, как, например, в случае с яркостью. В режиме Always-On необходимо экономить заряд, чтобы не снизить время работы без подзарядки, один из способов — ученьшить частоту обновления.Так, в Always On экран Apple Watch Series 5 обновляется один раз в секунду (частота 1 Гц), при занятии спортом с включенным таймером и показом динамики пульса дисплей работает на частоте 30 Гц, а во время серфинге в меню watchOS включаются уже 60 Гц для большей плавности.Автоматическое изменение частоты обновления — то, что явно понадобится смартфонам. В 2021 году это значение может достигать 144 Гц, оно нужно не всегда, а увеличенная частота обновления просто без необходимости расходует заряд аккумулятора.90, 120 и 144 Гц делают плавнее интерфейс, если вы серфите в приложении или листаете страницы рабочего стола. При этом, большинство игр все еще воспроизводятся в 60 Гц, лишние обновления экрана без необходимости расходуют заряд аккумулятора. Или вы включили экран блокировки, чтобы посмотреть время или уведомления, 90, 120 или 144 Гц тут тоже ни к чему.Пока решение проблемы — смена значений вручную. Только это не в стиле Apple. Компания из Купертино стремится к максимальному упрощению пользования смартфоном, самый близкий пример — камера: в ночном режиме фотосъемки для получения качественного кадра алгоритмы решают тысячи задач, только от пользователя требуется лишь нажатие на одну кнопку. Поэтому появление LTPO-дисплея — самое логичное решение.Смартфон — основное устройство для любого цивилизованного человека, и тем не менее, ИТ-компании стремятся заменить его на другой, более практичный девайс. Пока больше всего шансов у очков смешанной реальности — они отображают интерфейс перед глазами и могут помогать пользователю со взаимодействием с окружающей средой, например, указать направление движения по навигатору прямо на дороге. А еще их не нужно носить в кармане.Впрочем, до такого будущего еще далеко, очкам и дополненной реальности предстоят годы прогресса, чтобы компании и люди доверили им быть альтернативой смартфону. Зато умные часы уже эпизодически это делают. Их выпускают для детей — аксессуар на руке не потеряется в отличие от телефона, также он позволяет отвечать родителям по сотовой связи. Но есть и более технологичное решение.В 2017 году вышли Apple Watch Series 3 с виртуальной СИМ-картой eSIM (версия ней была доступна только в США). Она позволяет оставаться подключенным к сотовой связи даже если вы не берете с собой смартфон. И даже без телефона часы предлагают звонки, их прием, потоковую передачу музыки и показ уведомлений.Для спортсменов это удобно, потому что телефон не болтается в кармане, да и лишние 150-200 граммов не нужно таскать с собой. гораздо больше технологии, использующиеся в Apple Watch, отразились на обычных пользователях. Спустя год вышли iPhone XS, XS Max и XR с eSIM — это цифровая СИМ-карта, которая позволяет активировать тарифный план сотового оператора без необходимости использовать физическую карту nano-SIM и обязательного похода в офис. В 2021 году нет сомнений, что eSIM — это будущее, и переход от физической СИМ-карты на цифровую — вопрос времени.Apple Watch стремятся стать максимально автономным устройством, поэтому они развились до такого уровня, что в модели iPhone добавляют технологии, обкатанные именно на смарт-часах.