Как в случае с Huawei, суббренду Honor приходиться адаптироваться к ситуации, в которой нужно обходиться без сервисов Google. Компании прилагают огромные усилия для создания собственных аналогов, а сегодня представлены новинки для глобального рынка без Google Mobile Services — Honor 9x Pro и V30 / View 30 Pro.Анонс глобальных версий означает, что локальные китайские приложения были заменены на новейшую разработку компании HMS (Huawei Mobile Services). Основная цель этого программного обеспечения предоставить пользователям альтернативу сервисам Google. Это довольно сложная задача, поскольку даже если все будет грамотно реализовано, то владельцам новых устройств придется привыкать к новому опыту без привычных приложений и сервисов.С точки зрения аппаратного обеспечения обе новинки идентичны своим китайским аналогам. Бюджетная модель 9x Pro — поставляется с 6,59-дюймовым IPS FHD+ экраном без вырезов под фронталку, поскольку он оборудован выезжающей 16-мегапиксельной селфи-камерой со светосилой f/2.2. Работает смартфон под управлением процессора Kirin 810. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а что касается хранилища, то предусмотрены два варианта — на 128 или 256 ГБ.Модуль камеры состоит из основного сенсора на 48 МП со светосилой f/1.8, 8-мегапиксельного сверширокоугольного объектива (f/2.4) и 2-мегапиксельного датчика глубины.Помимо этого, смартфон оснащается 3,5-мм разъемом, FM-радио, сканером отпечатка пальца на боковой грани и аккумулятором с емкостью 4 000 мАч.Honor 9x будет доступен во Франции, Германии, Нидерландах, Саудовской Аравии и Малайзии, начиная с марта 2020 года, а его стартовая цена составит 249 евро.Honor V30 Pro выходит на глобальный рынок под именем View 30 Pro. Он оснащается 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. Смартфон получил двойную селфи-камеру с основным 32-мегапиксельным сенсором и светосилой f/2.0 и 8-мегапиксельным сверширокоугольным объективом (f/2.2).View 30 Pro оснащается флагманским чипсетом Kirin 990 5G. Его модуль основной камеры состоит из 40-мегапиксельного объектива со светосилой f/1.6, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива (f/2.4) и 12-мегапиксельного телеобъектива (f/2.2).Глобальная версия смартфона оборудована аккумулятором с емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера на 40 Вт, а также быстрой беспроводной зарядки 27 Вт и функцией обратной подзарядки.Объем ОЗУ — 8 ГБ, производитель выпускает смартфон в двух вариантах хранилища на 128 и 256 ГБ. Слот для карт памяти отсутствует. По сравнению с 9x Pro, View 30 Pro лишился разъема 3,5 мм и FM-радио. Тем не менее, он получил чип NFC и ИК-порт. Помимо Европы, ожидается, что Honor View 30 Pro поступит в продажу и на территории РФ, но цены пока уточняются.