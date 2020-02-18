Huawei по-прежнему находится в черном списке США, поэтому компания сосредоточена над созданием Huawei Mobile Services (HMS) в качестве альтернативы Google Mobile Services (GMS). Сообщается, что китайская корпорация представит замену на официальном мероприятии Huawei и Honor в Барселоне 24 февраля.
Многочисленные китайские источники сообщают, что Huawei представит европейскую версию Honor View 30 на предстоящем мероприятии. Honor View 30 и View 30 Pro были выпущены ранее в Китае. Смартфоны для европейского рынка получат первыми HMS из коробки.
Разработка Huawei Mobile Services ведется уже довольно давно. Замена сервисам Google была запущена в Китае в режиме бета-тестирования. Предполагается, что на предстоящем мероприятии представят смартфон Mate 30 Pro с HMS для Испании и Индонезии. Доступность устройств с сервисами Huawei за пределами Китая сейчас ограничена, поэтому запуск Honor с HMS окажет серьёзное влияние на платформу.
В пакет HMS входят такие сервисы, как Huawei ID, Huawei App Gallery, Huawei Themes, облачное хранилище и многое другое. Также ожидается запуск альтернативы некоторым важным приложениям Google для навигации, платежей, игр и обмена сообщениями.
Huawei нуждается в альтернативе GMS сейчас как никогда. Компания столкнулась с очередной порцией обвинений со стороны властей США. На данный момент у китайской корпорации остается 45 дней отсрочки, в рамках которой она имеет возможность сотрудничать с некоторыми американскими компаниями.
Многочисленные китайские источники сообщают, что Huawei представит европейскую версию Honor View 30 на предстоящем мероприятии. Honor View 30 и View 30 Pro были выпущены ранее в Китае. Смартфоны для европейского рынка получат первыми HMS из коробки.
Разработка Huawei Mobile Services ведется уже довольно давно. Замена сервисам Google была запущена в Китае в режиме бета-тестирования. Предполагается, что на предстоящем мероприятии представят смартфон Mate 30 Pro с HMS для Испании и Индонезии. Доступность устройств с сервисами Huawei за пределами Китая сейчас ограничена, поэтому запуск Honor с HMS окажет серьёзное влияние на платформу.
В пакет HMS входят такие сервисы, как Huawei ID, Huawei App Gallery, Huawei Themes, облачное хранилище и многое другое. Также ожидается запуск альтернативы некоторым важным приложениям Google для навигации, платежей, игр и обмена сообщениями.
Huawei нуждается в альтернативе GMS сейчас как никогда. Компания столкнулась с очередной порцией обвинений со стороны властей США. На данный момент у китайской корпорации остается 45 дней отсрочки, в рамках которой она имеет возможность сотрудничать с некоторыми американскими компаниями.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: