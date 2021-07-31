Пользователи смартфонов с Android 2.3.7 (Gingerbread) или более ранними версиями операционной системы лишатся возможности авторизоваться с помощью аккаунта Google в таких приложениях, как Gmail или YouTube начиная с 27 сентября.

Владельцам устройств на более поздних версиях операционной системы, таких как Android 3 (Honeycomb) и Android 4 (Ice Cream Sandwich), это ограничение не грозит. Соответственно подавляющему большинству пользователей не о чем беспокоиться. 

Одной из причин такого решения является безопасность: новое программное обеспечение, как правило, намного безопаснее, чем старое, особенно того, что вышло 10 лет назад. Разработчики Google не желают, чтобы программы были взломаны посредством уязвимостей, найденных в старых операционных системах. 

Впрочем, решение проблемы есть. Владельцы старых Android-смартфонов смогут обойти ограничение посредством авторизации в сервисах Google через веб-браузер. 


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