Пользователи смартфонов с Android 2.3.7 (Gingerbread) или более ранними версиями операционной системы лишатся возможности авторизоваться с помощью аккаунта Google в таких приложениях, как Gmail или YouTube начиная с 27 сентября.Владельцам устройств на более поздних версиях операционной системы, таких как Android 3 (Honeycomb) и Android 4 (Ice Cream Sandwich), это ограничение не грозит. Соответственно подавляющему большинству пользователей не о чем беспокоиться.Одной из причин такого решения является безопасность: новое программное обеспечение, как правило, намного безопаснее, чем старое, особенно того, что вышло 10 лет назад. Разработчики Google не желают, чтобы программы были взломаны посредством уязвимостей, найденных в старых операционных системах.Впрочем, решение проблемы есть. Владельцы старых Android-смартфонов смогут обойти ограничение посредством авторизации в сервисах Google через веб-браузер.