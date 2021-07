Дизайн: легкость и компактность

Дисплей: сенсорный, яркий и четкий

Устройства ввода: клавиатура и трекпад

Платформа: эффективность и автономность

Технические характеристики

Процессор : Qualcomm Snapdragon 8cx с графикой Adreno 680

: Qualcomm Snapdragon 8cx с графикой Adreno 680 Экран : сенсорный IPS 13,3 дюйма, 16:9, 1920 x 1080, 166 ppi

: сенсорный IPS 13,3 дюйма, 16:9, 1920 x 1080, 166 ppi ОЗУ : DDR4X 8 ГБ

: DDR4X 8 ГБ Накопитель : 256 ГБ

: 256 ГБ Габариты (т x ш x г) : 11.8 x 305.2 x 203.2 мм

: 11.8 x 305.2 x 203.2 мм Аккумулятор : 42 Вт⋅ч

: 42 Вт⋅ч ОС : Microsoft Windows 10 Home

: Microsoft Windows 10 Home Камера : 2 МП

: 2 МП Интерфейсы: 2 USB-C (3.0 и 3.1 Gen 1), 3,5 мм, microSD

Выводы: мобильный, холодный и постоянно на связи













Проект Always On, Always Connected PCs (всегда доступный ПК с постоянным подключением к сети) стартовал в марте 2018 года. Сейчас на рынке ультракомпактных ноутбуков присутствует уже третье поколение устройств с однокристальной системой SoC (System-on-Chip) Snapdragon 8cx, которая выполнена по 7 нм техпроцессу. Эта технология с высоким уровнем производительности используется в Galaxy Book S.Ноутбук доступен в двух цветовых решениях: серый (Mercury Grey) и в темных тонах розового золота (Earthy Gold). К нам на тестирование попал второй вариант. Крышка дисплея светлее и ярче в отличие от остальных элементов корпуса.На внешней поверхности крышки Galaxy Book S размещен небольшой логотип Samsung. На нижней части расположились по углам четыре прорезиненные ножки и выдвижной лоток для симки и карточки памяти microSD. На левой грани устройства размещаются 3,5 мм разъём для подключения проводных наушников и порт USB-C, на правой еще один USB-C 3.1 Gen 1 для зарядки и подключения внешнего монитора.Galaxy Book S очень легкий, на уровне планшетов аналогичного размера, я спокойно держу его одной рукой. При своем сравнительно небольшом весе он производит впечатление качественного и монолитного устройства. Все элементы отлично подогнаны друг к другу без каких-либо щелей и зазоров.Крышка без проблем открывается одной рукой, у шарнира очень приятный ход с умеренным сопротивлением. Очень радует толщина всей конструкции Galaxy Book S, поскольку он смотрится по-настоящему компактным ультрабуком. Вес ноутбука составляет всего около 950 грамм. Для сравнения MacBook Air на M1 весит 1,3 кг.Samsung Galaxy Book S оснащен сенсорным дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1920 x 1080. Покрытие у экрана глянцевое. Рамки по бокам получились очень тонкими, их ширина составляет всего 6 мм. Верхняя получилась немного пошире — 8 мм. Соотношение экрана к поверхности крышки составляет 79 процентов.Экран производит приятные впечатления своей яркостью, насыщенностью и естественной цветопередачей. Показатель контрастности дисплея — 1000:1. Во время тестирования с углами обзора не возникло проблем в помещении и на улице.Сенсорная поверхность экрана довольно отзывчивая. Она дополняет и расширяет возможности встроенного трекпада. Другими словами, можно использовать собственные пальцы в различных сценариях, когда не хватает наличия мыши.Galaxy Book S оборудован клавиатурой островного типа с приятным и мягким ходом. Средний размер и адекватное расстояние между кнопками позволяют быстро набирать текст вслепую с минимальным количеством случайных нажатий. Короткий ход обеспечивает почти бесшумный набор, а это означает, что вы не будете мешать окружающим во время работы. В правом верхнем углу клавиатурного блока расположена клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальцев.Размеры трекпада 11,5 на 6 см. Он соответствует Microsoft Precision. Это обеспечивает поддержку различных жестов. Поверхность у трекпада тактильно приятная.В основе Samsung Galaxy Book S однокристальная система Snapdragon 8cx SoC без активного охлаждения. Преимущество такого решения заключается в высокой эффективности компановки: центральный и графический процессоры, а также ИИ, модем и подсистемы безопасности размещаются на одном кристалле. Всё это позволяет производителям создавать современные и легкие безвентиляторные устройства с достойной производительностью, сохраняющие постоянный доступ к сети передачи данных.Ультрабук Galaxy Book S с чипом Snapdragon 8cx доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем с ёмкостью 256 ГБ. В повседневных сценариях использования Windows 10, среди которых работа с документами, онлайн-общение, а также просмотр и прослушивание контента на стриминговых сервисах, устройство демонстрирует быстрый отклик и плавную работу без каких-либо подлагиваний.В системе Snapdragon 8cx используется графика Adreno 680 с поддержкой DirectX 12. Она примерно в два раза быстрее Snapdragon 850. Galaxy Book S под силу вывод изображения на два дополнительных 4K-монитора. Блок обработки видео позволяет воспроизводить ролики в формате HDR 4K 10 бит с частотой 120 кадров в секунду, снижая аппаратную нагрузку для оптимизации производительности и энергопотребления.Ультрабук одинаково хорошо ведет себя с подключенным и отключенным адаптером питания. Во время работы от батареи уровень производительности не теряется. В бенчмарке Geekbench 5.3 гаджет набирает 2760 баллов (Multi-Core). Графика Galaxy Book S в 3DMark 11 набирает 1599 баллов.Для хранения данных используется накопитель типа eUFS с объёмом 256 ГБ. Пользователю из коробки доступно 198 ГБ.В комплекте с Galaxy Book S идет адаптер питания на 25 ватт. По нашим замерам в среднем на зарядку от 0 до 100 процентов ему требуется около двух с половиной часов. По словам Samsung, встроенный аккумулятор на 24 Вт·ч обеспечивает 23 часа автономной работы. На деле эта цифра немного варьируется в плюс/минус два часа. В тесте на непрерывное воспроизведение видео при средней яркости экрана устройство продержалось чуть более 20 часов. В обычном повседневном сценарии время работы без подзарядки можно растянуть на два дня.Постоянно оставаться Galaxy Book S на связи позволяет модем Snapdragon X24 LTE. У него сниженное энергопотребления, а в пиковые моменты он способен обеспечивать скорость до 2 гигабит в секунду. За искусственный интеллект отвечает отдельный процессор Qualcomm Hexagon 690 Vector. Уровень его обработки сигналов ИИ достигает 8 TOPS (около триллиона операций в секунду).Отдельного упоминания заслуживают динамики. Уже по традиции за звук в устройствах Samsung отвечает AKG. Первый вопрос, который возникает во время воспроизведения музыки на полную: «Как инженеры компании уместили это в такой компактный корпус»? У Galaxy Book S очень приятное и глубокое звучание. Несмотря на форм-фактор, ультрабук может похвастаться проработанными низкими частотами, а это довольно редкое явление в устройствах из смежной категории.Несколько слов стоит посвятить версии Windows 10 для ARM-процессоров. Этой операционке не требуются какие-либо особенные приложения, поскольку она готова к работе с привычным софтом. Операционная система поддерживает стандартные 32-разрядные программы.Samsung Galaxy Book S после обзора оставляет массу положительных впечатлений. Это легкое устройство с огромным запасом автономности, позволяющее всегда оставаться на связи. Среди его основных преимуществ определенно стоит отметить яркий экран с точной цветопередачей, высокую производительность, привычную операционную систему, мобильность и приятное звучание.Ультрабук несомненно придется по вкусу людям, которые находится постоянно в движении. Его тонкая конструкция и малый вес не займут много пространства в повседневном рюкзаке. Под этой компактностью скрывается длительное время автономной работы, обширные возможности и достойный запас производительности. Устройство отлично себя покажет в рабочих сценариях, которые связаны с текстом, презентациями и таблицами, а также с большим объемом онлайн-общения в электронной почте и видеоконференциях.Galaxy Book S — универсальное и эффективное устройство для работы и развлечений на ходу с постоянным подключением к сети. С этим ультрабуком можно забыть о поисках быстрой и стабильной точки доступа к Wi-Fi. Всё что нужно для выхода в интернет уже под рукой, а подключение сохраняется даже в режиме ожидания без ущерба автономности.