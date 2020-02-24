Прошло чуть меньше года с момента презентации первого складного устройства от Huawei — Mate X. Сегодня компания представила его преемника — Mate XS с более быстрым процессором и модемом, улучшенной камерой, а также незначительными изменениями в дизайне.Пока неясно планируется ли глобальный запуск новинки для конкуренции со складными устройствами последней волны, такими как Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. На первый взгляд новинку довольно сложно отличить от предшественника. Несмотря на это Mate XS получил важные изменения в конструкции, которые сделали устройство наиболее надежным.Одним из самых важных нововведений стал специальный полимерный слой для защиты гибкой пластиковой панели OLED. Экран также покрыт специальной защитной пленкой, которую производитель не рекомендует снимать. Стоит также отметить, что в режиме планшета складка хорошо видна посередине, если смотреть под углом в 180 градусов.Как в случае с предыдущей моделью, Mate XS представляет собой 6,6-дюймовый смартфон с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2480 x 1148, в разложенном состоянии экран достигает размера 8 дюймов. В сложенном виде толщина новинки всего 5,4 мм в самой тонкой стороне, а в месте, где расположен экран блокировки толщина устройства достигает 11 мм.Производитель решил не делать вырезы под фронтальную камеру, а вместо этого можно использовать основной модуль в сложенном состоянии. Усиленный шарнирный механизм довольно крепок. Он был разработан инженерами Huawei и состоит из более чем 100 компонентов, которые обеспечивают плавный ход.Работает новинка под управлением процессора Kirin 990, помимо этого устройство готово к использованию в сетях 5G. Отметим отсутствие поддержки mmWave. Всю эту конструкцию питает батарея на 4 500 мАч с возможностью подзарядки до 80% всего за 30 минут благодаря адаптеру SuperCharge на 55 Вт. Помимо этого была улучшена система охлаждения, которая теперь охватывает обе части смартфона, чтобы предотвратить перегрев двух аккумуляторов.Huawei Mate XS оснащается основной камерой с разрешением 40 МП и светосилой f/1.8, не обошлось без поддержки искусственного интеллекта для улучшения изображений в различных условиях съемки. На первый взгляд работа камеры соответствует серии P30 и Mate 30.В комплекте с основным датчиком имеется 8-мегапиксельный телеобъектив (f/2.4) с поддержкой 3-кратного оптического и 30-кратного цифрового зума. Также не обошлось без 16-мегапиксельной сверхширокоугольной линзы (f/2.2) и 3D-сенсора для определения глубины.