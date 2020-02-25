



В 2015 году компании Google и Huawei выпустили в продажу смартфон Nexus 6P. Он оказался последним в этой линейке и одним из самых проблемных.



Примерно спустя год после выпуска у Nexus 6P стали массово выявляться проблемы. Самая серьёзная из них связана тем, что процессор выходит из строя из-за деформации на логической плате, возникавшей вследствие перегрева. Множество пользователей столкнулись с тем, что в какой-то момент их смартфон окирпичивался: уходил в бесконечную загрузку и переставал запускаться.



Умельцы нашли решение этой проблемы: с помощью программного патча можно отключить в процессоре четыре ядра из восьми. После такой операции смартфон вновь оживает, но его производительность снижается, а время автономной работы под нагрузкой значительно сокращается из-за менее эффективного распределения вычислительной мощности.



Недовольные пользователи Nexus 6P подали в США коллективный иск против Google и Huawei, и в июне 2019 года суд обязал компании выплатить истцам в общей сложности 9,75 миллиона долларов. Сумма компенсации составляет от 5 до 400 долларов за каждое устройство в зависимости от того, какие проблемы возникли со смартфоном.



Компенсация выплачивается только тем обладателям Nexus 6P, которые проживают в США и направили Google и Huawei заявление о получении денег. На этой неделе компании начали высылать им по почте чеки, которые можно обналичить в банке. Компенсацию также можно получить на счёт в сервисе PayPal.







