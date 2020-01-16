



Компания Google решила немного разгрузить браузер Chrome. Она уберёт из него поддержку так называемых веб-приложений, которые были довольно популярны в прошлом.



Google уберёт эти приложения из интернет-магазина Chrome, устанавливать их из сторонних источников тоже будет невозможно. Это случится не сразу, у Google даже составлена дорожная карта постепенного отказа от них:



Март 2020 — в интернет-магазин Chrome перестанут приниматься новые приложения. Разработчики смогут обновлять существующие приложения до июня 2022 года.

Июнь 2020 — окончание поддержки веб-приложений Chrome на Windows, macOS и Linux.

Декабрь 2020 — окончание поддержки API — NaCl, PNaCl, и PPAPI.

Июнь 2021 — окончание поддержки веб-приложений Chrome для всех пользователей Chrome OS, кроме сборок Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade.

Июнь 2020 — окончание поддержки веб-приложений Chrome на Chrome OS для всех пользователей.

Вы могли не заметить, но веб-приложения уже исчезли из интернет-магазина Chrome почти на всех поддерживаемых браузером платформах. Исключение составляет только Chrome OS — на этой операционной системе они по-прежнему доступны.Веб-приложения Chrome должны были расширять возможности браузера, предоставляя доступ не к сайтам сервисов, а аналогам мобильных и десктопных приложений. Тем не менее, многие разработчики просто использовали их в качестве редиректа на свои сайты. При этом иконки веб-приложений добавляются на стартовую страницу Chrome, благодаря чему хорошо доступны и обеспечивают разработчикам дополнительные переходы на сайты. По мнению Google, необходимости в веб-приложениях Chrome сейчас нет, поскольку все необходимые возможности для полноценной работы с различными интернет-сервисами могут быть реализованы с помощью технологии Progressive Web Apps.





