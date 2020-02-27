Компания Microsoft оповестила инвесторов о том, что не сможет выполнить прогноз по выручке и прибыли в этом квартале. Доходы от продаж устройств серии Surface и реализации лицензий Windows производителям и потребителям окажутся ниже. Microsoft винит в этом коронавирус COVID-19, из-за распространения которого в Китае были закрыты многие заводы, в том числе те, на которых выпускаются электронные компоненты и производится сборка готовой продукции.
Аналитики Microsoft прогнозировали, что выручка от реализации компьютеров Surface и лицензий в первом квартале 2020 года будет составлять от 10,75 до 11,15 миллиарда долларов США. Компания не приводит уточнённый прогноз ожидаемых финансовых показателей с учётом снижения производства и спроса.
Компания Microsoft также рассказала о том, что она сотрудничает со здравоохранительными организациями по всему миру для того, чтобы защитить своих сотрудников от заражения коронавирусом.
По данным Nikkei Asian Review, Google тоже столкнётся с отрицательным влиянием коронавируса на свой бизнес. Компании придётся перенести производство смартфонов Pixel и других гаджетов из Китая в другие страны (прежде всего в Таиланд и Вьетнам), что приведёт к дополнительным расходам. Более того, могут возникнуть перебои с поставками компонентов для этих устройств, поэтому их производство будет затруднено. Известно, что сборка смартфонов Pixel будет осуществляться на бывшей фабрике Nokia во вьетнамском городе Бакнине, сейчас туда перевозится из Китая необходимое оборудование. В этом году Google планирует выпустить два смартфона — Pixel 5 и Pixel 5 XL.
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