После запуска флагманского модельного ряда смартфонов Pixel 4 компания Google готовится к запуску бюджетного варианта, который станет преемником устройства Pixel 3a. Ранее ожидалось, что новинку покажут на конференции Google I/O 2020, которая была отменена из-за коронавируса.
В преддверии запуска появились реальные изображения неанонсированного смартфона, демонстрирующие дизайн устройства спереди и сзади. На первый взгляд Pixel 4a будет компактного размера с закругленными углами. У него довольно узкие рамки вокруг дисплея, а в левом верхнем углу которого расположен вырез под селфи-камеру.
На задней стороне устройства размещены один датчик камеры и светодиодная вспышка, которые расположены в одном модуле квадратной формы. Его дизайн соответствует модельному ряду Pixel 4. Также хорошо виден сканер отпечатка пальца.
Предыдущие утечки указывали на то, что новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 730. Что касается дисплея, смартфон будет оснащаться 5,7 или 5,8-дюймовым экраном. Сообщается, что устройство получит порт 3,5 мм для подключения проводных наушников и разъем USB-C.
Серия Pixel 3a от Google была довольно успешной, и если компания всё сделает правильно, то предстоящий Pixel 4a также может пойти по его стопам. У неаносированного смартфона имеется большой потенциал на развивающихся рынках, где не представлены флагманские устройства компании.
В преддверии запуска появились реальные изображения неанонсированного смартфона, демонстрирующие дизайн устройства спереди и сзади. На первый взгляд Pixel 4a будет компактного размера с закругленными углами. У него довольно узкие рамки вокруг дисплея, а в левом верхнем углу которого расположен вырез под селфи-камеру.
На задней стороне устройства размещены один датчик камеры и светодиодная вспышка, которые расположены в одном модуле квадратной формы. Его дизайн соответствует модельному ряду Pixel 4. Также хорошо виден сканер отпечатка пальца.
Предыдущие утечки указывали на то, что новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 730. Что касается дисплея, смартфон будет оснащаться 5,7 или 5,8-дюймовым экраном. Сообщается, что устройство получит порт 3,5 мм для подключения проводных наушников и разъем USB-C.
Серия Pixel 3a от Google была довольно успешной, и если компания всё сделает правильно, то предстоящий Pixel 4a также может пойти по его стопам. У неаносированного смартфона имеется большой потенциал на развивающихся рынках, где не представлены флагманские устройства компании.
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