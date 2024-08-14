Google Pixel 9 Pro XL погнули, поцарапали и подожгли
Александр Кузнецов —
Блогер Зак Нельсон провёл с выпущенным недавно смартфоном Google Pixel 9 Pro XL свою обычную экзекуцию. Он проверил, насколько это устройство прочное — можно ли его поцарапать и переломить пополам руками, а также насколько фатальным для него окажется пламя.
Зака сильно удивили огромные габариты смартфона, но ещё сильнее он впечатлился выступом блока камер — почти 3,5 мм. Поцарапать экран канцелярским ножом не удалось, царапины начали проявляться лишь от лезвия с шестым уровнем твёрдости по шкале Мооса, а с седьмым уровнем стали гораздо более ощутимыми. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев продолжал корректно работать даже с несколькими глубокими царапинами.
Боковые грани выполнены из окрашенного металла, поэтому на них остаются следы почти от любых острых предметов, например, от канцелярского ножа. Задняя панель и стекло на блоке камер не поцарапались столь же легко. Эксперимент с пламенем зажигалки удивил бывалого блогера. Он привык, что матрица чернеет после нескольких секунд воздействия огнём, а затем либо восстанавливается, либо остаётся выгоревшей на этом месте, но в случае с Pixel 9 Pro XL всё оказалось иначе — она даже не потемнела за 30 секунд экстремального нагрева. Зак также удивился прочности корпуса: несмотря на большие размеры смартфона, его не удалось сломать пополам даже приложив большие усилия.
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