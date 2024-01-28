Google нашла смартфонам Pixel необычное, но очень полезное применение

Александр
Фото: Unsplash


Компания Google выпустила приложение Pixel Thermometer, предназначенное для смартфонов Pixel восьмого поколения. Оно умеет измерять температуру тела с медицинской точностью.

Как рассказывается в блоге Google, использование приложения Pixel Thermometer со смартфоном Pixel 8 Pro для измерения температуры было одобрено Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), о чём сделана запись в реестре De Novo Classification Request. В ходе испытаний установлено, что термометр определяет температуру тела в диапазоне 36.1°C — 40°C с точностью ±0.3°C, то есть как у медицинских приборов. Пользоваться этим приложением можно и на смартфоне Pixel 8, хотя измерения будут не столь точными, а с другими устройствами, в том числе более ранними моделями Pixel, оно несовместимо.



Для измерения температуры нужно поднести основную камеру смартфона ко лбу, а затем медленно (примерно за 4 секунды) передвинуть устройство к виску. Полученный результат сохраняется в приложении для мониторинга здоровья, где доступна статистика измерений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Не ждите революционных нововведений на рынке смартфонов в 2024 году: наступил период стагнации
Свежее обновление выводит из строя смартфоны Google Pixel
Это самый масштабный тест камер топовых смартфонов 2023 года

Рекомендации

Рекомендации

В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать
Tele2 может подключить две платные услуги. Как проверить, есть ли они у вас?
Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy
Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии