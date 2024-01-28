Google нашла смартфонам Pixel необычное, но очень полезное применение

Компания Google выпустила приложение Pixel Thermometer, предназначенное для смартфонов Pixel восьмого поколения. Оно умеет измерять температуру тела с медицинской точностью.
Как рассказывается в блоге Google, использование приложения Pixel Thermometer со смартфоном Pixel 8 Pro для измерения температуры было одобрено Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), о чём сделана запись в реестре De Novo Classification Request. В ходе испытаний установлено, что термометр определяет температуру тела в диапазоне 36.1°C — 40°C с точностью ±0.3°C, то есть как у медицинских приборов. Пользоваться этим приложением можно и на смартфоне Pixel 8, хотя измерения будут не столь точными, а с другими устройствами, в том числе более ранними моделями Pixel, оно несовместимо.
Для измерения температуры нужно поднести основную камеру смартфона ко лбу, а затем медленно (примерно за 4 секунды) передвинуть устройство к виску. Полученный результат сохраняется в приложении для мониторинга здоровья, где доступна статистика измерений.
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