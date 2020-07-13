В канадском интернет-магазине Google по ошибке было опубликовано изображение ещё не выпущенного и даже не анонсированного смартфона компании — Pixel 4a. Спустя пару часов оно было удалено оттуда, но техноблогеры успели сохранить файл.
Судя по пресс-рендеру, Pixel 4a частично унаследовал дизайн прошлогодней модели Pixel 3a. У нового смартфона экран с более тонкими рамками и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Основная камера размещается в относительно крупном модуле (но не таком большом, как у большинства флагманов). Несмотря на габариты, у неё всего один сенсор и вспышка. На задней части корпуса можно увидеть сканер отпечатков пальцев, а сверху виден небольшой выступ, свидетельствующий о том, что у этого смартфона сохранился 3,5-миллиметровый выход для проводных наушников.
По слухам, компания Google планировала представить Pixel 4a весной на конференции для разработчиков I/O, но перенесла презентацию на более поздний срок из-за пандемии коронавируса (как и саму конференцию). В этом году Google также собирается представить новый флагманский смартфон Pixel 5. Вероятно, эти устройства будут анонсированы осенью, уже после выпуска очередного крупного обновления Android. Оба смартфона будут изначально работать на Android 11.
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