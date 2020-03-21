I/O
Ранее Google планировала провести свою конференцию для разработчиков I/O 2020 в формате онлайн. Сегодня стало известно, что компания решила отменить мероприятие совсем. Такое решение объясняется заботой о безопасности своих сотрудников, разработчиков и жителей близлежащих населённых пунктов.

«Из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19, и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения, мы решили полностью отменить мероприятие I/O», — сообщил представитель Google.

Конференция должна была пройти в период с 12 по 14 мая, это крупнейшее мероприятие, на котором компания демонстрирует новые функции Android и анонсирует свои устройства. Также стало известно, что Google отменила событие Cloud Туче в Сан-Франциско в пользу «digital first».



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Источник:

The Verge The Verge

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