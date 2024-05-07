Google выпустила недорогой смартфон Pixel 8a

Сегодня, 7 мая, компания Google наконец-то представила доступный смартфон Pixel 8a со свежим дизайном, яркими расцветками и солидным железом.Google Pixel 8a больше напоминает Pixel 8 с закругленными углами, пластиковой задней панелью и алюминиевой рамкой. Девайс оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.На задней панели Pixel 8a расположены две камеры: основная на 64 Мп и сверхширик на 13 Мп. Разрешение фронталки — 13 Мп. Все камеры умеют снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду, а основной модуль позволяет записывать ролики в 4K/60 fps.За производительность Pixel 8a отвечает чипсет Google Tensor G3 с сопроцессором безопасности Titan M2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 3.1 на 128/256 ГБ.В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4492 мАч с поддержкой проводной зарядки до 18 Вт и беспроводной до 10 Вт. Из коробки Pixel 8a работает на Android 14, он получит семь крупных обновлений ОС и патчей безопасности.Среди прочих особенностей новинки — стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2, NFC, поддержка двух SIM-карт (nano + eSIM) и влагозащита IP67.Цены на Google Pixel 8a стартуют с $499 за модель на 128 ГБ и $559 за версию на 256 ГБ.