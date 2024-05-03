В Google Play Store появился новый значок. Если его нет — качать приложение опасно



Команда Google разработала новый способ идентификации оригинальных государственных приложений. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, новое обозначение правительственных приложений появилось в Google Play Store. Он выглядит как небольшой значок в виде здания с колоннами, подписанный словом Government и найти его можно в верхней части странички с описанием приложения, рядом с рейтингом и возрастной категорией.











Новое обозначение усложнит жизнь мошенникам: теперь будет невозможно выдать фейковое приложение за правительственное, даже если модерация Google Play Store и пропустит клона в магазин. Единственными жертвами фейков будут лишь самые невнимательные пользователи.



Чтобы получить значок, госучреждения-владельцы приложений должны соблюсти определенные условия, например, использовать для аккаунта разработчика официальный email ведомства. Сейчас приложения активно получают новое обозначение в США и некоторых странах Европы и Азии, а через некоторое время нововведение распространится на весь мир. Новое обозначение усложнит жизнь мошенникам: теперь будет невозможно выдать фейковое приложение за правительственное, даже если модерация Google Play Store и пропустит клона в магазин. Единственными жертвами фейков будут лишь самые невнимательные пользователи.Чтобы получить значок, госучреждения-владельцы приложений должны соблюсти определенные условия, например, использовать для аккаунта разработчика официальный email ведомства. Сейчас приложения активно получают новое обозначение в США и некоторых странах Европы и Азии, а через некоторое время нововведение распространится на весь мир.